A importancia do exercicio para a saúde mental

By

O exercicio ten un papel crucial no mantemento e mellora da saúde mental. Demostrouse que a actividade física ten numerosos beneficios, como reducir os síntomas da depresión, a ansiedade e o estrés. Tamén pode aumentar a autoestima, aumentar os niveis de enerxía e mellorar a calidade do sono.

O exercicio regular é especialmente beneficioso para as persoas que foron diagnosticadas con condicións de saúde mental. Os estudos demostraron que practicar actividade física pode aliviar os síntomas de depresión e ansiedade, proporcionando moitas veces efectos similares aos medicamentos ou á terapia. Pénsase que o exercicio aumenta os niveis de endorfinas no cerebro, que son elevadores naturais do estado de ánimo.

Ademais do seu impacto directo na saúde mental, o exercicio tamén pode mellorar indirectamente o benestar ao promover hábitos de vida saudables. Participar en actividade física adoita levar a un mellor coidado de si mesmo, incluíndo unha mellor nutrición, sono e interacción social. Isto pode apoiar aínda máis resultados positivos de saúde mental.

É importante ter en conta que o exercicio non ten que ser intenso ou lento para ser efectivo. Incluso as actividades moderadas, como camiñar a paso rápido, poden proporcionar beneficios significativos. Buscar unha actividade que lle guste e que poida incorporar de forma realista á súa rutina é fundamental para manter hábitos de exercicio a longo prazo.

En conclusión, o exercicio regular é fundamental para manter e mellorar a saúde mental. Pode reducir os síntomas de depresión, ansiedade e estrés, aumentar a autoestima e mellorar o benestar xeral. A práctica de actividade física promove hábitos de vida saudables, que poden contribuír aínda máis a resultados positivos na saúde mental. Facer do exercicio unha prioridade na rutina diaria pode ter profundos efectos no benestar mental.

Definicións:

– Saúde mental: estado de benestar emocional, psicolóxico e social no que un individuo é capaz de facer fronte ás tensións normais da vida e alcanzar o seu máximo potencial.

- Depresión: un trastorno mental común caracterizado por sentimentos persistentes de tristeza, perda de interese ou pracer, e unha serie de síntomas emocionais, cognitivos, físicos e condutuais asociados.

- Ansiedade: un termo xeral para varios trastornos que causan nerviosismo, medo, aprensión e preocupación.

– Endorfinas: produtos químicos producidos polo organismo que axudan a aliviar a dor e inducir sensacións de pracer ou euforia.

Fontes:

– “Exercicio para a Saúde Mental” de Mayo Clinic

– “Os beneficios para a saúde mental do exercicio” por Healthline