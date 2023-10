Descubrindo a historia: novos descubrimentos sobre o cruzamento humano-neandertal

Un estudo innovador revelou que os humanos e os neandertais participaron no cruzamento moito antes do que se cría, tivo lugar hai aproximadamente 250,000 anos. Este achado desafía a idea de que o cruzamento ocorreu hai só 75,000 anos. A través da análise de ADN, os investigadores descubriron información valiosa sobre a historia destas antigas interaccións.

Revelacións dos estudos de ADN

Estudos anteriores demostraron que ao redor do seis por cento dos xenes dos neandertais poden remontarse aos humanos. Ademais, os científicos descubriron que certos grupos de persoas en África subsahariana posúen vestixios de ADN neandertal. Isto suxire que os primeiros humanos mesturáronse cos neandertais e que posteriormente regresaron a África, deixando unha pegada xenética.

Michael Dannemann, profesor asociado especializado en xenómica evolutiva e poboacional, comenta que esta nova investigación proporciona unha maior precisión na anotación do ADN de Neandertal nos xenomas humanos modernos. Ademais, axuda a comprender como a mestura de xenes influíu nos trazos físicos tanto dos neandertais como dos primeiros humanos. Ademais, mellora o noso coñecemento dos seus patróns de migración e interaccións no pasado.

Presenza de ADN neandertal en África subsahariana

Un estudo publicado recentemente na revista Cell revelou a presenza de ADN neandertal en individuos de orixe africana subsahariana. Aínda que as orixes deste ADN seguen sendo misteriosas, o estudo centrouse principalmente en poboacións con conexións ancestrais con Níxer-Congo.

Para arroxar luz sobre a presenza de ADN neandertal nas poboacións humanas actuais, os investigadores compararon o material xenético dun antigo neandertal coñecido como "Neandertal de Altai" cos xenes de 180 individuos de doce poboacións diferentes de África subsahariana.

A través da análise estatística, os científicos identificaron variantes xenéticas compartidas entre humanos e neandertais e investigaron como se herdaron estas versións dos xenes. O estudo descubriu que todos os xenomas de África subsahariana examinados contiñan ADN neandertal, e algunhas poboacións mostraban ata o 1.5 por cento do material xenético neandertal. Esta valiosa información sobre o cruzamento revela que estes xenomas foron herdados de humanos que se mesturaron cos neandertais e regresaron a África.

Estudos recentes que indican a presenza de ADN neandertal

O máis intrigante é que os investigadores descubriron que a maioría do ADN neandertal dos xenomas humanos estaba concentrado en rexións que non codifican a síntese de proteínas. Pola contra, estas mesmas rexións do ADN humano carecían de xenes neandertales. Isto suxire que os neandertais non favoreceron os xenes humanos durante o seu proceso evolutivo. Pola contra, ambas as especies evolucionaron de forma diferente, adaptando os seus xenomas para servir a diferentes fins.

Fernando Villanea, xenetista de poboacións da Universidade de Colorado Boulder, subliña a importancia deste achado. El suxire que implica que ningún conxunto de xenes é superior ou inferior ao outro; simplemente evolucionaron para cumprir diferentes funcións dentro do xenoma de cada especie.

Máis información sobre a evolución humana

Estes descubrimentos notables ofrecen aos científicos a oportunidade de obter máis información sobre as complejidades da evolución humana. Sarah Tishkoff, a autora principal do estudo e profesora de xenética e bioloxía na Universidade de Pensilvania, propón un exame máis profundo da composición xenética da poboación que viviu hai 250,000 anos e como se compara cos xenes dos humanos modernos. Esta análise comparativa podería dar a coñecer información valiosa sobre a historia e a adaptación da nosa especie.

FAQ:

P: Cando se cruzaron por primeira vez os humanos e os neandertais?

R: Unha nova investigación suxire que o cruzamento ocorreu hai aproximadamente 250,000 anos, desafiando as crenzas anteriores de que ocorreu hai 75,000 anos.

P: Onde se atopa o ADN de Neandertal nos humanos modernos?

R: O ADN neandertal pódese atopar na composición xenética de individuos que viven no África subsahariana, concretamente en poboacións con conexións ancestrais con Níxer-Congo.

P: Que revela a presenza de ADN neandertal nos humanos modernos?

R: Suxire que os primeiros humanos mesturáronse cos neandertais e despois regresaron a África, deixando unha pegada xenética.

P: Que coñecementos se poden obter ao estudar o ADN de Neandertal nos xenomas humanos modernos?

R: Ao analizar o impacto da mestura de xenes entre os neandertais e os primeiros humanos, os científicos poden comprender mellor os trazos físicos de ambos os grupos e a súa migración e interaccións no pasado.