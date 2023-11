Novo descubrimento: os humanos teñen cambios estacionais nos patróns de sono

Un estudo recente realizado na Clinic for Sleep & Chronomedicine de Berlín revelou que os humanos sofren cambios estacionais nos seus patróns de sono. A investigación, publicada na revista Frontiers in Neuroscience, involucrou a 188 voluntarios que pasaron tres noites nun laboratorio onde se controlou de preto o seu sono.

O estudo descubriu que durante os meses de inverno, os suxeitos tenden a durmir máis tempo ata 60 minutos. Ademais, os participantes tardaron aproximadamente 25 minutos menos en durmir no outono con movementos oculares rápidos (REM) en comparación coa primavera. De media, os individuos experimentaron uns 30 minutos máis de sono REM no inverno que na primavera. Curiosamente, houbo unha diminución significativa do sono de ondas lentas, a forma máis profunda de sono de movemento ocular non rápido (NREM), durante os meses de outono.

Os descubrimentos desafían a crenza convencional de que os humanos eliminaron en gran medida a influencia da luz solar no seu comportamento. A pesar de vivir nun ambiente urbano ben iluminado, os participantes aínda mostraron estacionalidade nos seus patróns de sono.

Aínda que o grupo de estudo era relativamente pequeno e estaba composto por individuos con insomnio ou depresión, a diferenza na duración do sono entre o verán e o inverno probablemente fose significativa. Requírese máis investigacións que impliquen unha mostra máis grande e saudable para validar os resultados.

FAQ

P: Cales foron as principais conclusións do estudo?

R: O estudo descubriu que durante os meses de inverno, os participantes durmían máis tempo e experimentaban máis sono REM en comparación coa primavera. Tamén houbo unha diminución significativa do sono de ondas lentas durante os meses de outono.

P: Os participantes no estudo vivían en zonas urbanas ben iluminadas?

R: Si, os participantes no estudo eran habitantes urbanos dunha gran metrópole moderna onde predomina a luz artificial.

P: Estes descubrimentos son aplicables a todas as persoas?

R: O estudo involucrou a persoas con insomnio ou depresión, polo que se necesitan máis investigacións para determinar se estes patróns de sono son consistentes en toda a poboación en xeral.

P: Cales son as implicacións destes descubrimentos?

R: Os descubrimentos suxiren que os humanos teñen unha estacionalidade inherente e os hábitos de sono deben axustarse para acomodar a maior necesidade de sono durante o inverno.

P: Que recomendacións se fixeron en base ao estudo?

R: Os investigadores suxiren que deitarse máis cedo no inverno podería axudar a mellorar a calidade e duración do sono.

