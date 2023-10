O asteroide 12P/Pons-Brooks podería ser visible a simple vista en 2024

By

O cometa 12P/Pons-Brooks, coñecido pola súa actividade criovolcánica, pasará máis preto da Terra o 21 de abril de 2024. Cun diámetro de aproximadamente 18.6 km (30 millas), ten o potencial de facerse visible a simple vista durante este encontro próximo.

O criovulcanismo, tamén coñecido como vulcanismo frío, é un proceso xeolóxico no que os materiais xeados, como a auga, o amoníaco ou o metano, entran en erupción do interior dun corpo celeste en lugar de rocha fundida. Estes criovolcáns atópanse a miúdo en corpos xeados como cometas e algunhas lúas do sistema solar exterior.

O cometa 12P/Pons-Brooks foi descuberto por primeira vez polo astrónomo Jean Louis Pons en 1812, e posteriormente redescuberto de forma independente por William Robert Brooks en 1883. Segue unha órbita elíptica arredor do Sol, cun período medio duns 70.5 anos.

Durante a súa aproximación máis próxima á Terra en 2024, existe a posibilidade de que 12P/Pons-Brooks poida ser visible a simple vista. Isto significa que, sen a axuda de telescopios ou prismáticos, os observadores das estrelas poden ver o cometa no ceo nocturno. Porén, a visibilidade dos cometas ás veces pode ser imprevisible, xa que depende de factores como o brillo do cometa e a proximidade á Terra.

Os cometas están compostos por unha mestura de materiais volátiles, como auga xeada, po, dióxido de carbono e metano. Cando un cometa se achega ao Sol, a calor fai que estes materiais volátiles se vaporicen e produzan unha coma brillante, ou atmosfera, ao redor do núcleo. Este coma brillante e a cola do cometa son os que fan visibles os cometas desde a Terra.

É importante que os entusiastas da astronomía se manteñan actualizados sobre as últimas informacións e predicións sobre a visibilidade do cometa 12P/Pons-Brooks en 2024. Cunhas condicións meteorolóxicas adecuadas e un ceo nocturno despexado, hai a posibilidade de presenciar este cometa criovolcánico cos espidos. ollo.

Fontes: cometa criovolcánico 12P/Pons-Brooks; criovulcanismo; Cometa