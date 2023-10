A chuvia de meteoros oriónides para iluminar o ceo

A choiva de meteoros das Oriónidas, que comezou o 2 de outubro e que se prolongará ata o 7 de novembro, terá o seu punto máximo o sábado. Aínda que as condicións meteorolóxicas desfavorables no Reino Unido poden dificultar a visibilidade, os observadores do ceo noutras partes do mundo poden presenciar este espectáculo astronómico. A chuvia orixínase a partir dos restos deixados polo cometa Halley, un dos cometas máis coñecidos da historia. Mentres o cometa orbita ao redor do Sol, pequenos fragmentos despréndense, formando un rastro de po e xeo. Cando estes restos entran na atmosfera terrestre a unha velocidade rápida de 41 millas por segundo, arden debido á fricción, creando raias de luz.

Esta choiva de meteoros ocupa un lugar importante no calendario anual de eventos celestes. O doutor Minjae Kim, físico da Universidade de Warwick, descríbeo como unha oportunidade única para aqueles que perderon a oportunidade de presenciar o cometa Halley. Aínda que o propio cometa só pasa pola Terra cada 75-76 anos, a choiva de meteoros Oriónidas ocorre anualmente, proporcionando algunha compensación a aqueles que puideron perder a aparición do cometa. As chuvias de meteoros reciben o nome da constelación da que parecen orixinarse e, no caso das Oriónidas, parecen proceder da dirección de Orión.

Para observar a chuvia de meteoros das Oriónidas, o mellor momento será entre a medianoite e o amencer do sábado 21 de outubro. Este evento pódese ver tanto desde o hemisferio norte como desde o sur, pero a visibilidade será mellor con ceos despexados. Recoméndase atopar un lugar escuro ao aire libre cunha contaminación lumínica mínima. Os meteoros serán visibles en todo o ceo, polo que escoller un espazo aberto permitirá unha mellor exploración da pantalla celeste. Como o momento dos meteoros que cruzan o ceo é imprevisible, pode ser un xogo de espera. Traer bebidas e lanches pode mellorar a experiencia.

Se non podes presenciar a choiva de meteoros do sábado, aínda haberá oportunidades de vela na súa fase máxima ata arredor do 28 de outubro.

Fontes: BBC News