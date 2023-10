As Oriónidas: unha espectacular chuvia de meteoros

A choiva de meteoros das Oriónidas, unha das máis coñecidas e fiables, é un espectáculo para contemplar. Se algunha vez te preguntas sobre esas estrelas fugaces no ceo nocturno, é importante saber que en realidade non son estrelas, senón meteoroides, que son rochas que viaxan no espazo. Estes meteoroides poden variar en tamaño desde pequenos seixos e area ata obxectos máis grandes.

A medida que a Terra se move pola súa órbita arredor do Sol, ocasionalmente choca con estes meteoroides por casualidade. De feito, aproximadamente 48 toneladas de material do espazo golpean a Terra todos os días. Cando estes meteoroides entran na atmosfera terrestre, convértense en meteoros. As Oriónidas, cunha velocidade media duns 61 km/s, arden a gran altitude, creando raias brillantes no ceo que son visibles por pouco tempo.

As chuvias de meteoros como as Oriónidas non son encontros aleatorios con meteoroides. Prodúcense cando a Terra atravesa rexións máis densas de restos espaciais deixados polos cometas mentres viaxan arredor do Sol. Os cometas están feitos de material solto unido por gases conxelados, e cando a Terra atopa estes restos, dáse como resultado unha exhibición espectacular de meteoros que atravesan o ceo.

As Oriónidas, en particular, son de interese porque están vinculadas ao cometa Halley. O cometa Halley, que completa unha órbita cada 75 anos, deixa un rastro de cascallos soltos mentres o seu xeo se converte en gas cando se achega ao Sol. Cando a Terra pasa por estes restos, experimentamos a choiva de meteoros das Oriónidas.

Para gozar de choivas de meteoritos como as Oriónidas, non se precisa ningún equipamento especial. Non obstante, é importante escoller o momento e o lugar axeitados. As chuvias de meteoros reciben o nome das constelacións, indicando a dirección desde a que os meteoros entran na nosa atmosfera. Para as Oriónidas, o radiante atópase na constelación de Orión, xusto cara á parte superior esquerda do seu ombreiro. O momento da noite máis prometedor para observar as Oriónidas adoita ser a segunda metade.

As Oriónidas comezan a principios de outubro e rematan a principios de novembro, co pico que ocorre entre o 21 e o 22 de outubro de 2023. Durante o pico, pode esperar ver unha media de 40-70 meteoros por hora. A contaminación lumínica pode dificultar a visibilidade, polo que é esencial atopar un lugar lonxe das luces brillantes. Ademais, permitir que os teus ollos se axusten á escuridade durante 20 a 30 minutos é crucial para detectar ata os meteoros máis tenues.

A observación de meteoritos é unha actividade marabillosa que che permite saír da túa atarefada rutina e conectarte co universo. Require paciencia, así como unha sensación de calma e conciencia do teu entorno. Entón, toma unha bebida quente, atopa un lugar cómodo e goza da impresionante exhibición da choiva de meteoritos das Oriónidas.

Definicións:

– Meteoroide: Rochas que viaxan no espazo.

– Meteoro: un meteoroide que entrou na atmosfera terrestre e está ardendo.

– Chuvia de meteoros: evento celeste no que se poden observar varios meteoros orixinados do mesmo radiante.

– Cometa: bola de neve sucia feita de material solto unido por gases conxelados.

– Radiante: o punto do ceo do que parecen orixinarse os meteoros dunha chuvia de meteoros.

