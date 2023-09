Observando o cometa Nishimura: o teu guía

O cometa Nishimura, descuberto polo astrónomo afeccionado xaponés Hideo Nishimura o 11 de agosto, ofrecerá aos terrícolas a oportunidade única de presenciar a súa viaxe antes de que desapareza durante máis de 400 anos. Na próxima semana, temos a mellor oportunidade de detectar este raro fenómeno celeste.

Na actualidade, o cometa, que se dirixe cara ao sol, chegará o martes ao seu punto máis próximo á Terra, seguido do seu punto máis próximo ao sol cinco días despois. Os astrónomos afeccionados xa comezaron a detectar o cometa, que é visible desde a Terra. Quanzhi Ye, astrónomo da Universidade de Maryland, subliña que, aínda que os cometas a simple vista non son incriblemente raros, aínda non son moi comúns. O descubrimento do cometa hai apenas un mes convérteo nun agasallo de Nadal emocionante e inesperado para os observadores das estrelas.

Entón, como podes ver este magnífico cometa? Primeiro de todo, busca un lugar lonxe das luces brillantes da cidade para maximizar a visibilidade. Use uns prismáticos ou un telescopio para mellorar a súa experiencia visual. O mellor momento para detectalo é pouco despois do solpor cando o ceo aínda está relativamente escuro. Mira cara ao horizonte occidental, onde o cometa debería ser visible durante os próximos 10 días.

O cometa Nishimura é unha rara oportunidade para os terrícolas de presenciar un evento celeste desta magnitude. Non perdas a oportunidade de ver este espectáculo antes de que desapareza durante séculos. Colle os teus prismáticos, diríxete a un lugar escuro e prepárate para sorprenderte coa beleza do universo.

Definicións:

– Cometa: obxecto celeste formado por un núcleo de xeo e po e, cando está preto do sol, unha “cola” de partículas de gas e po que apuntan lonxe do sol.

Fontes:

– O astrónomo da Universidade de Maryland Quanzhi Ye