Explorando cerebros animais: resonancia magnética e creación de atlas cerebrais

Os científicos están a usar imaxes de resonancia magnética (MRI) para estudar o cerebro dos animais e crear atlas cerebrais de diferentes especies. Estes atlas, que actualmente mapean os cerebros de animais e cadáveres sans, teñen como obxectivo establecer protocolos de dixitalización e proporcionar unha comprensión de referencia da estrutura do cerebro. O obxectivo final é utilizar estes atlas con fins de investigación e axudar no diagnóstico e tratamento de diversas enfermidades e condicións.

Ata o momento, creáronse atlas cerebrais para especies como cans domésticos, gatos, cabalos e ovellas. A través destes atlas, os investigadores decatáronse de que anestesiar de forma segura un animal para escanear mantendo o suficientemente quieto é un proceso delicado. As exploracións tamén identificaron áreas de activación funcional, como as partes do cerebro que se iluminan cando se move a cola ou se recibe un golpe.

A análise adicional dos atlas cerebrais incluirá o estudo de patoloxías e estados de repouso. Nun esforzo único, investigadores da Universidade de Illinois cartografiaron o cerebro dun dragón barbudo, un réptil mascota popular nos Estados Unidos. Esta afastamento do estudo de caninos, felinos e equinos no campo da cartografía do cerebro animal proporcionou información valiosa sobre o desenvolvemento do equilibrio, o movemento e a vista nesta especie.

Outros réptiles, como o gecko tokay, o anole verde, a serpe de liga e o dragón leonado, tamén teñen os seus propios atlas cerebrais baseados en resonancia magnética. Aínda que algúns destes atlas foron creados utilizando cadáveres debido aos riscos da anestesia.

Ademais de estudar os réptiles, os científicos tamén están a utilizar a microscopía de resonancia magnética de alta resolución para explorar o cerebro dos insectos. Isto permítelles descubrir o funcionamento interno de insectos como as cascudas e as eirugas, e descubrir como difieren as súas estruturas cerebrais ao longo do seu ciclo de vida.

