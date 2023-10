Prepárate para os espectaculares eclipses solares de 2023 e 2024

Nos anos 2023 e 2024, dous acontecementos celestes cativantes están previstos nos Estados Unidos: unha eclipse solar anular e unha eclipse solar total. Para presenciar estes eventos sorprendentes con seguridade, é importante estar preparado co equipo axeitado.

O primeiro evento, unha eclipse solar anular, terá lugar o 14 de outubro de 2023. Esta eclipse será visible desde Oregón ata Texas, coa eclipse máxima coñecida como anularidade que cobre o 90 % do Sol. Durante o pico da eclipse, os bordos exteriores do Sol crearán un impresionante efecto de "anel de lume". É fundamental levar lentes de filtro solar durante toda a eclipse.

O segundo evento, unha eclipse solar total, terá lugar o 8 de abril de 2024 e será visible desde Texas ata Maine. Durante unha eclipse solar total, a Lúa pasa entre o Sol e a Terra, bloqueando completamente a cara do Sol durante varios minutos. É seguro quitar as lentes de eclipse durante a totalidade, pero hai que usalas antes e despois desta fase, xa que o Sol volve ser visible. Só aqueles situados nun camiño de 115 millas de ancho presenciarán o eclipse completo, mentres que o resto dos Estados Unidos experimentará un eclipse parcial.

Para ver con seguridade estas eclipses solares, é fundamental utilizar lentes con filtros solares, tamén coñecidas como lentes de eclipse. Estas lentes deben cumprir a norma internacional ISO 12312-2 para a visualización directa do sol, xa que as lentes de sol normais non son suficientes. É fundamental ter en conta que as lentes compradas en venda polo miúdo en liña como Amazon ou eBay poden non ser fiables, xa que algúns vendedores poden non ter probado correctamente os seus produtos para a seguridade.

Recoméndase utilizar a lista de provedores seguros da American Astronomical Society cando compre lentes de eclipse ou filtros solares. Ademais, tendas de grandes dimensións como Home Depot, Lowe's e Walmart poden vender lentes de eclipse compatibles coa ISO ata esgotar existencias. É fundamental inspeccionar os lentes para detectar calquera dano, como arañazos ou filtros soltos, antes de utilizalos.

Marca os teus calendarios para as abraiantes eclipses solares de 2023 e 2024 e recorda priorizar a túa seguridade usando a protección ocular adecuada. Goza dos notables acontecementos astronómicos que a natureza nos reserva.

Definicións:

Unha eclipse solar anular é un tipo de eclipse onde a Lúa está máis lonxe da Terra, o que fai que o Sol apareza como un anel brillante, ou anel, ao redor da Lúa.

Unha eclipse solar total ocorre cando a Lúa bloquea completamente o Sol, o que provoca un breve período de escuridade durante o día.

Os lentes con filtro solar son lentes de propósito especial que protexen os ollos da radiación solar nociva durante as eclipses, permitindo unha visión segura do Sol.

A norma ISO 12312-2 é unha norma internacional de seguridade para os filtros utilizados na visualización directa do sol.

