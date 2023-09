Os vermes parásitos manipulan o comportamento do hóspede alterando a expresión xénica, segundo o estudo

Un estudo recente realizado por biólogos da Universidade de Brown arroxou luz sobre os mecanismos moleculares detrás dos efectos que alteran o comportamento dos vermes parasitos nos seus hóspedes. A investigación centrouse nunha especie de camarón pardo que se infecta cun verme parasitario, o que provoca cambios no comportamento e na aparencia.

Os camaróns infectados, coñecidos como Orchestia grillus, presentan unha coloración laranxa vibrante e pasan máis tempo nas zonas expostas de marismas, o que aumenta a súa vulnerabilidade á depredación por parte das aves. Os investigadores plantexaron a hipótese de que o verme parasito, Levinseniella byrdi, estaba a manipular o comportamento do hóspede para garantir a súa propia transmisión entre hóspedes.

Para investigar esta hipótese, os científicos secuenciaron o ADN de camaróns infectados e non infectados e analizaron os patróns de expresión xénica. Descubriron que estar infectado polo verme parasito activaba as transcricións xenéticas asociadas á pigmentación e á detección sensorial do camarón. Ademais, as transcricións xenéticas relacionadas coa resposta inmune foron suprimidas no camarón infectado, o que pode explicar por que os parasitos poden persistir no hóspede.

Comprender os mecanismos moleculares detrás das interaccións hóspede-parasito é importante para xestionar os patóxenos, tanto na vida salvaxe como nos humanos. Observouse unha manipulación similar do comportamento do hóspede por parte dos parasitos noutros organismos, como os efectos zombificadores de certos fungos sobre insectos. Ao estudar estas interaccións, os científicos esperan obter información sobre as orixes e os mecanismos das enfermidades baseadas en patóxenos.

Os resultados deste estudo contribúen á nosa comprensión da complexa relación entre os parasitos e os seus hóspedes. Necesítanse máis investigacións para desvelar completamente os intrincados mecanismos en xogo, pero o estudo proporciona un trampolín crucial no campo das interaccións hóspede-parasito.

