Co aumento do número de misións tripuladas ao espazo e os plans para unha futura misión a Marte, os científicos están a traballar para mitigar os perigos para a saúde derivados das viaxes espaciais. Unha das principais preocupacións é a radiación espacial. Os astronautas que viaxan máis aló da Estación Espacial Internacional están expostos a radiacións continuas, que poden ter efectos prexudiciais sobre os sistemas nervioso e cardiovascular. A NASA está a desenvolver tecnoloxía para protexer aos astronautas da radiación, incluíndo a construción de materiais de desvío en vehículos espaciais e traxes espaciais. Algunhas dietas e suplementos, como a enterade, tamén poden axudar a minimizar os efectos da exposición á radiación.

Os cambios gravitacionais no espazo tamén presentan riscos para os astronautas. Sen os efectos da gravidade terrestre, os músculos e os ósos poden deteriorarse durante longos períodos de tempo. Para contrarrestar isto, os astronautas terán que facer exercicio e tomar suplementos, como os bisfosfonatos, para manter a súa saúde musculoesquelética. A microgravidade tamén afecta o sistema circulatorio, facendo que os fluídos se despracen cara á cabeza. Isto pode levar á expansión dos espazos cheos de líquido no cerebro e contribuír á síndrome neuro-ocular asociada aos voos espaciais, que afecta a estrutura e función dos ollos. Os científicos están a explorar o uso de pantalóns especializados para redistribuír os fluídos no corpo e mitigar estes efectos.

Ademais dos perigos para a saúde física, o illamento das viaxes espaciais tamén pode ter efectos profundos na saúde mental. Vivir e traballar en lugares próximos co mesmo grupo de persoas durante meses e meses, sen poder ver a familia ou amigos, pode ser un reto mental. Os astronautas terán que aprender a xestionar o illamento extremo e tomar medidas para manter o seu benestar mental durante misións espaciais de longa duración.

En xeral, a medida que as viaxes espaciais se fan máis comúns e os plans para futuras misións a Marte están en marcha, é crucial que os científicos estuden e desenvolvan solucións aos perigos para a saúde aos que se enfrontan os astronautas. Ao abordar estes desafíos, podemos garantir a seguridade e o benestar dos astronautas nas súas viaxes ás estrelas.

Definicións:

1. Kevlar: unha fibra sintética forte e resistente á calor que se usa en roupa e materiais de protección.

2. Polietileno: un polímero lixeiro, duradeiro e flexible que se adoita utilizar en varias aplicacións, incluíndo envases e produtos plásticos.

3. Enterade: un suplemento dietético usado para aliviar os efectos secundarios gastrointestinais da exposición á radiación, tamén usado en pacientes con cancro durante a radioterapia.

4. Bisfosfonato: unha clase de fármacos que se usan para previr a ruptura dos ósos e tratar a osteoporose.

Fontes:

– Artigo orixinal: “Como mitigar os riscos de radiación e outros perigos das viaxes espaciais” de Janelle Wheat e Angela Hill, The Conversation.