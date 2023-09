Brian May, astrofísico e guitarrista Queen, axuda á NASA na cartografía do asteroide Bennu

Brian May, o lendario guitarrista da banda Queen, contribuíu á misión da NASA de mapear e recuperar unha mostra do asteroide Bennu. May, que posúe un doutoramento en astrofísica, colaborou coa científica Claudia Manzoni para crear imaxes realistas en 3D de misións espaciais. Usando estas imaxes, May axudou a mapear Bennu e atopar unha zona de aterraxe segura para a sonda OSIRIS-REx que recolleu a mostra.

A colaboración comezou cando May enviou equipos estéreo (imaxes 3D feitas a partir de imaxes da misión OSIRIS-REx) ao director da misión Dante Lauretta. Lauretta quedou abraiada pola calidade dos equipos de música e recoñeceu o seu potencial para localizar un lugar de aterraxe para a mostra. May, Manzoni, Lauretta e outros traballaron xuntos no proxecto, dando como resultado o libro "Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid".

Esta non é a primeira participación de May coa NASA. En 2015, traballou como colaborador científico na misión New Horizons, que explorou Plutón. May é coñecido non só polas súas contribucións á astrofísica senón tamén como o compositor detrás de moitos dos éxitos de Queen, incluíndo "We Will Rock You" e "I Want It All".

A paixón de May polo espazo e a ciencia é evidente no seu papel activo nas misións da NASA. A súa experiencia e creatividade como astrofísico e guitarrista seguen tendo un impacto no campo.

