Como a física salvou o átomo: entendendo os bloques de construción da realidade

Nos séculos XIX e principios do XX, o estudo dos átomos levou tanto a descubrimentos incribles como a paradoxos desconcertantes. Inicialmente, a teoría atómica moderna de John Dalton propuxo que todo está composto por átomos indivisibles con idénticas propiedades. Non obstante, experimentos que implicaron tubos de raios catódicos en 19 e partículas radioactivas en 20 revelaron que os átomos estaban formados en realidade por núcleos atómicos masivos e electróns lixeiros. Isto supuxo un problema porque segundo as leis da electricidade e do magnetismo, os átomos deberían ser inestables e colapsarse nunha fracción de segundo.

Para salvar o átomo deste destino catastrófico, entrou en xogo o principio de incerteza de Heisenberg. Este principio non só salvou o átomo senón que tamén permitiu aos científicos predecir o seu tamaño. A táboa periódica dos elementos clasifica os átomos en función do número de electróns de valencia libres ou ocupados, que determinan principalmente as propiedades químicas de cada átomo. A pesar do descubrimento dos compoñentes atómicos, a idea do átomo pódese remontar á antiga Grecia. Demócrito de Abdera, filósofo materialista, cría que a realidade estaba composta por un número finito de átomos indivisibles, o que podía explicar a orde e regularidade do mundo.

Outros experimentos no século XVIII revelaron evidencias que apoiaban a idea dos átomos como os bloques de construción fundamentais da materia. Dalton e Mendeleev describiron e clasificaron os átomos en función das súas propiedades, o que levou a unha comprensión máis profunda da estrutura atómica. Non obstante, os experimentos de JJ Thomson con raios catódicos esnaquizaron a noción dos átomos como entidades indivisibles. Descubriu que os átomos contiñan partículas subatómicas máis pequenas coñecidas como electróns. Estas partículas de baixa masa cargadas negativamente existían dentro do átomo.

Os experimentos posteriores de Ernest Rutherford en 1911 tiñan como obxectivo descubrir a natureza das outras partículas dentro do átomo. O experimento de Rutherford consistiu en bombardear unha fina lámina de ouro con partículas e observar o seu comportamento. Os resultados revelaron a existencia dun núcleo atómico cargado positivamente no centro do átomo, rodeado de electróns. Este modelo do átomo proporcionou unha comprensión máis precisa da súa estrutura.

A través do estudo da estrutura atómica e do desenvolvemento da mecánica cuántica, os físicos puideron salvar o átomo do colapso e obter unha comprensión máis profunda dos seus compoñentes. Estes descubrimentos revolucionaron a nosa comprensión da materia e prepararon o camiño para avances en varios campos científicos.

