O origami, unha antiga forma de arte que implica dobrar papel, atopou aplicacións innovadoras en varios campos, incluíndo o espazo, a enxeñaría, as matemáticas e a medicina. Unha persoa pioneira que utiliza origami en tales aplicacións é o enxeñeiro aeroespacial canadense, Manan Arya.

Arya dedicouse a resolver o desafío de bloquear a luz das estrelas nun universo cheo dun número inimaxinable de estrelas, ata un septillion. Nunha entrevista recente con Eric Sorensen para The New Reality, Arya detallou como se pode empregar o origami en futuras exploracións espaciais.

O concepto de origami utilizouse para desenvolver estruturas que poidan despregarse e plegarse de forma compacta, optimizando así o uso do espazo nas naves espaciais. Estas estruturas plegables pódense implantar de forma eficaz durante as diferentes fases dunha misión espacial, proporcionando solucións eficientes para o almacenamento, o transporte e o despregamento.

Ademais, os principios do origami están sendo utilizados na enxeñaría para resolver problemas complexos. Ao aplicar as súas técnicas de pregamento, os enxeñeiros están a desenvolver novos métodos para deseñar e construír varias estruturas. Isto inclúe a creación de paneis que se poden expandir e contraer, o que permite unha maior flexibilidade e adaptabilidade nunha variedade de aplicacións.

Os aspectos matemáticos do origami tamén contribúen a resolver problemas complexos. Os seus principios xeométricos permiten aos matemáticos desenvolver novos algoritmos e fórmulas, axudando ao avance de campos como a xeometría, a simetría e a optimización.

Ademais, o campo médico adoptou o origami para deseñar dispositivos médicos innovadores e ferramentas cirúrxicas. Estes dispositivos a miúdo inspíranse nos principios do pregamento do origami, o que permite a compacidade durante o transporte e a expansión para a súa usabilidade durante os procedementos médicos.

As aplicacións de origami no espazo, enxeñería, matemáticas e medicina aínda están xurdindo, pero teñen un enorme potencial para futuros avances. Mentres os investigadores e enxeñeiros continúan explorando as capacidades desta antiga forma de arte, as posibilidades de utilizar origami en varias industrias son ilimitadas.

Fontes:

- A nova realidade (entrevista con Manan Arya)

- Eric Sorensen