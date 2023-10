Origami: da arte antiga ás solucións modernas no espazo e a enxeñería

O origami, a antiga arte xaponesa de dobrar papel, estase a utilizar agora para resolver problemas modernos en varios campos como a exploración espacial, a enxeñaría, as matemáticas e a medicina. Un enxeñeiro aeroespacial, Manan Arya, estivo usando origami para descubrir os segredos do universo.

Na exploración espacial, o brillo das estrelas pode dificultar o descubrimento de planetas semellantes á Terra preto de estrelas semellantes ao sol. A luz reflectida destes planetas é unhas 10 millóns de veces máis débil que a luz das estrelas, polo que é difícil de detectar. Arya estivo traballando nunha solución para bloquear a luz estelar nun universo que potencialmente contén miles de millóns de estrelas. Cre que o origami pode desempeñar un papel crucial neste esforzo.

Os enxeñeiros necesitan lanzar grandes estruturas ao espazo, pero tamén teñen que dobrar estas estruturas para encaixar perfectamente dentro dos foguetes e despois desplegalas unha vez que estean no espazo. Arya refírese a este desafío como o "problema da maleta": incorporar tecnoloxía expandible nunha pequena cápsula espacial.

Origami ofrece unha fantástica aplicación da enxeñería no espazo. A NASA xa alcanzou o éxito co origami en proxectos relacionados co espazo. Por exemplo, o espello principal e a pantalla solar do telescopio James Webb foron dobrados para o lanzamento e despois despregáronse unha vez no espazo. As poderosas imaxes captadas polo telescopio serven de inspiración para proxectos como Starshade.

A creación de Arya, Starshade, é un mecanismo lixeiro que bloquea a luz dunha estrela, o que permite aos telescopios capturar imaxes de exoplanetas máis débiles preto da estrela. Ten aproximadamente o tamaño dun diamante de béisbol cando se estende por completo, pero debe ser dobrado e embalado nun foguete para o lanzamento. A enxeñería de origami permite o pregamento compacto necesario para as misións espaciais.

O traballo de Arya co origami vai máis aló da exploración espacial. Está a buscar aplicar técnicas de origami á robótica e aos dispositivos biomédicos. Aínda que o impacto a longo prazo do seu traballo aínda se está a desenvolver, Arya espera que sentará as bases para as futuras xeracións de tecnoloxías.

Origami, unha antiga forma de arte, segue evolucionando e atopando aplicacións innovadoras en varios campos. Mostra o poder de combinar arte con tecnoloxía de punta para resolver problemas complexos.

