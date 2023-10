A NASA desenvolve unha boquilla de foguetes fabricada con aditivos lixeiros para a exploración do espazo profundo

By

Os enxeñeiros da NASA lograron un importante avance na fabricación aditiva, tamén coñecida como impresión 3D. Desenvolveron con éxito unha boquilla de motor de foguete feita de aluminio máis lixeira e eficiente que as boquillas tradicionais. Esta innovación ten o potencial de revolucionar a exploración do espazo profundo aumentando a capacidade de carga útil.

A boquilla do motor foguete de aluminio foi creada como parte do proxecto de Fabricación Aditiva Reactiva para a Cuarta Revolución Industrial (RAMFIRE). O proxecto está financiado pola Dirección de Misións de Tecnoloxía Espacial (STMD) da NASA e ten como obxectivo avanzar en boquillas de foguetes de aluminio lixeiros e fabricados aditivamente capaces de soportar altas temperaturas e presións.

Unha das principais características da boquilla RAMFIRE son as súas pequenas canles internas, que o manteñen eficazmente fresco durante o funcionamento do motor do foguete. Este deseño evita que a boquilla se derrita e garante a súa durabilidade incluso en condicións extremas. Ademais, a diferenza das boquillas tradicionais que requiren unir numerosas pezas, a boquilla RAMFIRE está construída como unha única peza. Isto reduce o número de enlaces necesarios e diminúe significativamente o tempo de fabricación.

O desenvolvemento de boquillas de foguetes fabricadas aditivas é un cambio de xogo para a exploración do espazo profundo. Ao utilizar a tecnoloxía de impresión 3D, a NASA agora pode producir boquillas máis lixeiras e eficientes que poden soportar as duras condicións das viaxes espaciais. Este avance abre novas posibilidades para o deseño de naves espaciais e aumenta a capacidade de carga útil potencial para futuras misións.

Cos continuos avances na fabricación aditiva, a NASA está abrindo o camiño para a futura exploración espacial. Ao empurrar os límites da tecnoloxía e da innovación, están permitindo a posibilidade de enviar naves espaciais máis grandes e robustas para explorar os extremos do noso universo.

Definicións:

1. Fabricación aditiva ou impresión 3D: proceso de creación de obxectos tridimensionais mediante a deposición de materiais capa por capa baseado nun modelo dixital.

2. Boquilla do motor de foguete: compoñente dun motor de foguete que dirixe o fluxo dos gases de escape, proporcionando empuxe.

Fontes: NASA, Space Technology Mission Directorate (STMD)