A composición do universo: novos números sobre a materia e a enerxía escura

Recentemente, os científicos proporcionaron novas estimacións da cantidade de materia no universo. Segundo a súa investigación, crese que a materia representa o 31% da composición total, mentres que o 69% restante está ocupado por enerxía escura. É importante ter en conta que ata agora non se detectaron directamente nin a materia escura nin a enerxía escura.

A cuestión de canta materia existe no universo intrigou durante moito tempo aos físicos. Aínda que podemos observar e detectar certas formas de materia, aínda hai moito que segue sendo misterioso. Nunha publicación recente en The Astrophysical Journal, un equipo de científicos propuxo que a materia comprende só o 31% do universo total. O 69% restante atribúese á materia escura e á enerxía escura, ambas as cales eluden a observación directa.

O doutor Mohamed Abdullah, autor principal do estudo e investigador do Instituto Nacional de Investigación de Astronomía e Xeofísica de Exipto, explicou que os cosmólogos cren que só un 20% da materia do universo pode clasificarse como materia "bariónica". Esta categoría engloba toda a materia visible, como os átomos, as estrelas e as galaxias. Pénsase que o 80% restante é materia escura, un tipo hipotético de materia composto por partículas subatómicas aínda descoñecidas.

Estes novos achados arroxan luz sobre a misteriosa composición do universo, revelando que unha parte importante do seu contido consiste en materia que non somos capaces de detectar directamente. Son necesarias máis exploracións e investigacións para descubrir a verdadeira natureza da materia escura e da enerxía escura e comprender mellor o seu papel na configuración do noso universo.

