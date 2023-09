Cartografía de Marte: creación de mapas terrestres precisos para os asentamentos humanos

By

Investigadores da Universidade de Nova York Abu Dhabi (NYUAD) están a traballar na creación de mapas terrestres precisos de Marte para o futuro asentamento humano. Están combinando máis de 3,000 imaxes de alta resolución recollidas pola sonda Hope dos Emiratos Árabes Unidos para crear un mosaico de cores completo do planeta. Os mapas terrestres precisos e os datos meteorolóxicos locais son esenciais para aterrar con seguridade as naves espaciais en Marte. Comprender os patróns meteorolóxicos diarios e estacionais pode axudar a identificar o momento e o lugar máis seguros para aterrar.

O NYUAD Mars Atlas está a ser usado no software Mars 24 da NASA e na base de datos JMARS, que é utilizada polos científicos da NASA para a planificación de misións. Este mapa é o primeiro que utiliza fotografías en cor reais de todo o planeta, proporcionando unha perspectiva única da paisaxe de Marte.

Os atlas precisos poden axudar a superar múltiples desafíos para o asentamento humano en Marte. Poden axudar a identificar os mellores lugares para os asentamentos humanos en termos de paisaxe, temperatura e recursos. A presenza de xeo pode converterse en auga, que se pode utilizar para a habitar.

O estudo do clima de Marte e da desertificación tamén pode ter implicacións para a Terra. Teorizarse que Marte era unha vez un planeta cuberto de auga como a Terra, pero a súa diminución da atmosfera provocou arrefriamento e sequedad. Marte vive agora tormentas de po globais regulares, que afectan o seu clima. Os datos recollidos sobre a desertificación de Marte poden ser usados ​​polos científicos do clima para comprender o futuro potencial da Terra.

O soño de que os humanos se convertan en marcianos e vivan en Marte estase facendo realidade aos poucos. Co avance da tecnoloxía e da investigación, pode non pasar moito tempo antes de que os humanos poñan un pé no Planeta Vermello. Os mapas terrestres precisos creados por NYUAD son un paso importante para acadar este obxectivo.

