Podería haber 100 sextilións de planetas no universo, din os astrónomos

Os astrónomos descubriron un total de 5,510 planetas na nosa propia galaxia, a Vía Láctea, incluíndo os oito planetas do noso sistema solar. Non obstante, este número é só a punta do iceberg, xa que é probable que haxa moitos máis planetas alí fóra esperando ser descubertos. Segundo as estimacións, hai aproximadamente un planeta por cada estrela da galaxia, e dado que a nosa galaxia ten uns 100 millóns de estrelas, é seguro asumir que tamén hai tantos planetas.

Contar planetas é unha tarefa desafiante para os astrónomos, comparable a tentar determinar a poboación dunha cidade sen usar internet. Aínda que sabemos duns 5,000 planetas neste momento, é probable que haxa moitos outros que sigan esquivos. Os astrónomos usan diversas técnicas para buscar exoplanetas, como o método de tránsito e o método de velocidade radial. Estes métodos consisten en observar a estrela e buscar cambios sutís no seu comportamento que indiquen a presenza dun planeta.

Todos os planetas descubertos ata agora están situados dentro da Vía Láctea, xa que son máis fáciles de observar. Detectar planetas fóra da nosa galaxia, coñecidos como extraplanetas, é moito máis difícil debido á súa distancia de nós. Non obstante, detectáronse algúns extraplanetas potenciais mediante unha técnica chamada microlensing.

Mirando máis aló da nosa propia galaxia, os astrónomos estiman que podería haber ata 100 sextilións de planetas no universo. Ese é un número asombroso, con 23 ceros despois do 1. Con unha cantidade tan enorme de planetas, adoita argumentarse que debe haber polo menos outro planeta con vida nalgún lugar do universo. Non obstante, aínda se descoñecen a rareza da vida e as condicións necesarias para que xurda.

Os científicos cren que a próxima xeración de grandes telescopios espaciais centrados en exoplanetas, como o Observatorio dos Mundos Habitables, terá un papel crucial na busca de vida noutros lugares da galaxia. Polo momento, só podemos admirar a inmensidade do universo e os innumerables planetas que poderían existir máis aló do noso.

