O corpo humano contén billóns de células, segundo un estudo

Un novo estudo estimou que o corpo humano contén un número asombroso de células. Os investigadores analizaron máis de 1,500 artigos para determinar que o macho adulto medio ten uns 36 billóns de células, mentres que as mulleres adultas teñen 28 billóns e os nenos de 10 anos uns 17 billóns. O estudo, publicado na revista PNAS, considerou o tamaño e o número de 400 tipos de células en 60 tecidos do corpo. A análise revelou unha relación inversa consistente entre o tamaño e o reconto das células. Noutras palabras, as células máis grandes teñen un número global inferior en relación ás células máis pequenas. Este patrón abarca unha ampla gama de tamaños celulares, desde pequenos glóbulos vermellos ata grandes células musculares.

Os autores do estudo recoñeceron que os seus descubrimentos teñen limitacións. As cifras proporcionadas baséanse en adultos e nenos "medios", e non teñen en conta a variación significativa de tamaño e peso entre os individuos. Os investigadores tamén observaron que hai incerteza nas súas estimacións debido á dependencia de medicións indirectas en lugar de medicións directas da masa celular. Non obstante, o estudo puxo de relevo discrepancias nas estimacións anteriores do reconto de células, o que podería ter implicacións para a nosa comprensión da saúde e enfermidades relacionadas cos linfocitos como o VIH e a leucemia. O estudo descubriu que hai aproximadamente 2 billóns de linfocitos no corpo humano, catro veces máis que as estimacións anteriores.

Necesítanse máis investigacións para obter unha comprensión máis completa do reconto de células no corpo humano, especialmente no que se refire ás mulleres e aos nenos. Non obstante, este estudo proporciona información valiosa sobre o gran número de células que forman o corpo humano e a relación entre o tamaño e o reconto das células.

Fontes:

Novo científico: "Estímase que o corpo humano leva uns 30 billóns de células humanas" PNAS: "Modelos xerativos escalables para o etiquetado e o seguimento precisos de estruturas subcelulares dinámicas en microscopía de fluorescencia"