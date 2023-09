As moscas da froita usan as memorias para navegar cara á comida, segundo o estudo

Os investigadores descubriron como os cerebros da mosca da froita transforman os recordos de recompensas pasadas en comportamentos accionables, o que lles permite atopar comida. En concreto, unha rexión clave do cerebro chamada corpo cogomelo procesa a información olfativa e asigna valores a diferentes cheiros. Non obstante, non estaba claro como influían estes valores nas accións motoras. Este estudo identificou un grupo de neuronas chamadas UpWiNs que xogan un papel crucial na conversión dos recordos dos olores en movementos contra o vento.

As moscas da froita, como outros insectos, viran contra o vento para rastrexar cheiros e localizar de onde veñen os cheiros atractivos. O sistema olfativo do cerebro da mosca detecta e percibe estes cheiros transportados polo vento, guiando a mosca cara á recompensa. Os investigadores descubriron que os UpWiN integran entradas inhibitorias e excitatorias de diferentes compartimentos do corpo do cogomelo, o que fai que a mosca xire e se mova contra o vento.

O corpo do cogomelo no cerebro da mosca procesa e integra información olfativa e asigna valores positivos ou negativos a diferentes cheiros. Os investigadores descubriron que os recordos formados en diferentes compartimentos do corpo dos cogomelos provocan comportamentos distintos, e só algúns impulsan o movemento contra o vento da mosca. Os UpWiN reciben sinais inhibitorios e excitadores destes compartimentos, o que permite que a mosca navegue eficazmente cara á fonte de cheiros atractivos.

Esta investigación proporciona información sobre como os valores positivos e negativos aprendidos se traducen en accións concretas impulsadas pola memoria. Os UpWiN tamén envían sinais de excitación ás neuronas dopaminérxicas para a aprendizaxe de orde superior. A comprensión destes mecanismos de circuítos neuronais axuda a explicar como interactúan as neuronas dopaminérxicas paralelas e os subsistemas de memoria para guiar as accións baseadas na memoria e a aprendizaxe a nivel dos circuítos neuronais individuais.

Outros estudos sobre moscas da froita poden arroxar luz sobre o papel dos recordos no comportamento e na aprendizaxe nos cerebros de vertebrados e invertebrados.

Fonte: HHMI (Instituto Médico Howard Hughes)

Definicións:

– Corpo de cogomelos: rexión do cerebro que se atopa nalgúns insectos, encargada de procesar a información olfativa e de asignar valores aos diferentes cheiros.

– UpWiNs: un grupo de neuronas que integran sinais inhibitorios e excitadores de diferentes compartimentos do corpo do cogomelo, guiando as moscas da froita a moverse contra o vento cara a cheiros atractivos.

Fontes:

- HHMI (Instituto Médico Howard Hughes)

– Investigación orixinal: “Mecanismos de circuíto neuronal para transformar valencias olfativas aprendidas en movemento orientado ao vento” por Yoshinori Aso et al. eLife