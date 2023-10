Satélites, como o Sentinel-6 Michael Freilich, están observando actualmente un fenómeno que ocorre no Océano Pacífico. As augas próximas á costa occidental de América do Sur están a experimentar un aumento da temperatura, o que se traduce na expansión do nivel do mar. Este aumento da temperatura dos océanos na superficie ten un impacto significativo nos patróns meteorolóxicos de Asia e América do Norte, un fenómeno coñecido como El Niño.

Para obter información sobre o El Niño deste ano, os investigadores están examinando ocorrencias pasadas. No comunicado publicado polo Laboratorio de Propulsión a Chorro da NASA, indícase que California experimentou fortes choivas durante o El Niño de 2015-2016, que provocaron grandes oleadas, inundacións e desprendementos de barro.

Unha nova imaxe da NASA compara o inicio do El Niño de 2023 cos patróns observados en outubro de 1997 e outubro de 2015, que foron considerados eventos extremos pola axencia espacial. Estes eventos anteriores provocaron cambios nas temperaturas globais, os patróns de vento e os niveis do mar.

Cando as temperaturas das augas superficiais aumentan, os ventos superficiais de leste a oeste debilitan. Este cambio leva a un aumento das precipitacións no Pacífico oriental e central, mentres que Indonesia experimenta unha diminución das precipitacións. Ademais, a actividade no Océano Pacífico altera a corrente en chorro, dando lugar a condicións máis húmidas e frías no sur dos Estados Unidos e condicións máis secas e cálidas no norte.

A pesar de que o El Niño deste ano parece ser relativamente suave en comparación cos acontecementos pasados, Josh Willis, o científico do proxecto de Sentinel-6 Michael Freilich, suxire que aínda podería traer un inverno húmido ao suroeste dos Estados Unidos se as condicións se aliñan.

O satélite Sentinel-6 Michael Freilich forma parte da misión Copernicus Sentinel-6/Jason-CS, un esforzo conxunto no que participan a Axencia Espacial Europea, a Organización Europea para a Explotación de Satélites Meteorolóxicos, a NASA e a NOAA. Leva o nome de Michael Freilich, antigo director da División de Ciencias da Terra da NASA.

