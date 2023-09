O papel da urea ionizada nas orixes da vida na Terra

Os científicos fixeron avances significativos na comprensión das orixes da vida na Terra mediante a utilización de técnicas innovadoras de espectroscopia de raios X. Ao estudar a ionización e reacción das moléculas de urea, os investigadores arroxaron luz sobre como se puideron formar os bloques de construción da vida durante a etapa prebiótica.

Durante este período, a atmosfera terrestre era menos densa, o que permitía que a radiación espacial de alta enerxía ionizase moléculas. Pequenas pozas de auga que conteñen urea, un composto orgánico esencial para a formación de bases nucleares, foron expostas a esta intensa radiación. Como resultado, a urea converteuse en produtos de reacción que poderían servir de base para a vida.

Para seguir investigando este proceso, un equipo de investigación internacional da Universidade de Tohoku, a Universidade de Xenebra, a ETH Zurich e a Universidade de Hamburgo empregou un enfoque innovador de espectroscopia de raios X. Esta técnica utilizou unha fonte de luz de alta xeración de harmónicos e un chorro plano líquido submicrónico para examinar as reaccións químicas en líquidos cunha precisión temporal excepcional.

Ao estudar os cambios nas moléculas de urea a nivel de femtosegundo (unha cuatrilillonésima parte de segundo), os investigadores descubriron o proceso dinámico que se produce despois da ionización. A radiación ionizante dana as biomoléculas de urea, pero a medida que a enerxía se disipa, as moléculas de urea sofren unha reacción rápida e intrincada.

Estudos anteriores centráronse nas reaccións moleculares en fase gaseosa, pero o equipo deseñou un dispositivo para xerar un chorro de líquido ultrafino no baleiro para ampliar as súas investigacións no medio acuoso, que é o escenario natural dos procesos bioquímicos. Este avance permitiulles estudar como se desenvolven as reaccións en tempo real.

Esta investigación non só proporciona información sobre as orixes da vida na Terra, senón que tamén abre novas oportunidades no campo emerxente da atoquímica. Ao observar as reaccións moleculares a un nivel de detalle sen precedentes, os científicos poden obter unha comprensión máis profunda dos procesos químicos e avanzar no noso coñecemento dos mecanismos fundamentais que impulsan a vida.

Referencia: "Femtosecond proton transfer in urea solutions probed by X-ray spectroscopy" de Zhong Yin, Yi-Ping Chang, Tadas Balčiūnas, Yashoj Shakya, Aleksa Djorović, Geoffrey Gaulier, Giuseppe Fazio, Robin Santra, Ludger Inhester, Jean-Pierre Wolf e Hans Jakob Wörner, Natureza.