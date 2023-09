O descubrimento do antigo meteorito proporciona información sobre o sistema solar primitivo

Os investigadores descubriron unha antiga rocha espacial coñecida como Erg Chech 002 que podería ofrecer información valiosa sobre a formación do noso sistema solar. Descuberto no deserto do Sahara en Alxeria en 2020, Erg Chech 002 contén niveis máis altos do isótopo radioactivo aluminio-26 do esperado. Este achado ten implicacións significativas para a nosa comprensión da formación planetaria e da datación dos meteoritos.

Crese que Erg Chech 002 é un meteorito pétreo coñecido como rocha acondrita, que se asemella á rocha volcánica e que se remonta ás primeiras etapas do noso sistema solar. Considérase o meteorito máis antigo coñecido de orixe volcánica. A presenza de aluminio-26 no meteorito é particularmente crucial xa que se cre que este isótopo xogou un papel crucial na evolución inicial do sistema solar.

O aluminio-26, coñecido por ser unha fonte de calor no primeiro sistema solar, acabou por decaer e influíu no desxeo das rochas primitivas que máis tarde formaron os planetas. Non obstante, o descubrimento deste isótopo en Erg Chech 002 desafía a suposición de que estaba distribuído uniformemente por todo o primeiro sistema solar. Os investigadores descubriron que o corpo proxenitor deste meteorito debeu conter tres ou catro veces máis aluminio-26 que o corpo proxenitor de meteoritos similares, o que indica unha distribución desigual deste isótopo.

Para determinar a idade de Erg Chech 002, os científicos analizaron os isótopos de chumbo e uranio e calcularon que a súa idade isotópica de chumbo era de aproximadamente 4.566 millóns de anos. Isto aliña a idade estimada do sistema solar. Ao comparar estes datos con outros meteoritos antigos, os investigadores poden obter información sobre as orixes dos planetas e potencialmente reavaliar as idades dos meteoritos estudados previamente.

Este descubrimento contribúe a unha mellor comprensión das primeiras etapas de desenvolvemento do noso sistema solar e da historia xeolóxica dos planetas. As investigacións posteriores sobre diferentes tipos de rochas acondritas seguirán perfeccionando o noso coñecemento do sistema solar primitivo e da súa formación.

