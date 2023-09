Os avances e consideracións éticas da edición de xenes en medicina

A edición de xenes, un campo innovador na medicina, foi o foco principal da sesión principal da doutora Tamara Sunbul, titulada "A New Era for Medicine: Digital Diagnostics and Therapeutics". O doutor Sunbul, o director médico de Informática Clínica de Johns Hopkins Aramco Healthcare, fixo fincapé no potencial da xenotipificación e na dependencia da recollida de datos ao longo do tempo.

O obxectivo da tecnoloxía dixital, como a edición de xenes, é detectar anomalías que poden producir variacións nos resultados cando se prescriben medicamentos. O doutor Sunbul explicou que os individuos poden reaccionar de forma diferente ao mesmo medicamento, destacando a necesidade de métodos de diagnóstico e tratamento precisos.

Un dos avances máis significativos na edición de xenes é o CRISPR-Cas9, tamén coñecido como "tesoiras xenéticas". Esta tecnoloxía corta con precisión secuencias de ADN en sitios específicos, permitindo a deleción ou a inserción de secuencias de xenes que modifican a base do ADN. Aínda que CRISPR atopou inicialmente aplicacións na agricultura e na bioenerxía, o doutor Sunbul compartiu o seu potencial en diagnóstico e terapéutica dixital.

No ámbito do diagnóstico dixital, xurdiron novos métodos como SHERLOCK e DETECTR. Estes métodos utilizan a edición de xenes para permitir a detección rápida de enfermidades infecciosas como a COVID-19. Ademais, empresas como Atomwise, Deep Genomics e Valo están incorporando a edición de xenes nos procesos de descubrimento de fármacos.

Ademais, a edición de xenes xoga un papel crucial no avance das terapias celulares e xenéticas para unha serie de condicións. Isto inclúe trastornos do sangue como a talasemia, a enfermidade de células falciformes e a hemofilia, así como afeccións como a síndrome de Down, a cegueira hereditaria, a fibrose quística, a distrofia muscular de Duchenne e a enfermidade de Huntington. A través do uso de CRISPR, fíxose posible reprogramar o sistema inmunitario dun paciente para dirixirse ao seu propio cancro, infeccións (como VIH, COVID-19, gripe, malaria, zika e resistencia a antibióticos) e enfermidades crónicas como a hipercolesterolemia e o tipo. 1 diabetes.

A pesar destes avances notables, as consideracións éticas, legais e científicas seguen sendo esenciais. O doutor Sunbul sinalou que a edición incorrecta de xenes pode ter consecuencias prexudiciais, facendo fincapé na necesidade de precaución e precisión. Ademais, a edición de xenes ten o potencial de impactar nas xeracións futuras, xa que se poden transmitir cambios irreversibles. Polo tanto, son necesarios debates exhaustivos sobre as implicacións éticas da edición de xenes para garantir unha aplicación responsable e salvagardar o benestar dos individuos e da sociedade no seu conxunto.

