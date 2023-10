O cambio climático ameaza a extraordinaria vida útil dos morcegos, segundo o estudo

Un estudo recente publicado en Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences suxire que a notable vida útil dos morcegos pode estar en perigo debido ao aumento das temperaturas globais. A investigación, realizada por científicos da University College Dublin e da Universidade de Bristol, centrouse no ciclo de hibernación dun grupo de morcegos salvaxes de ferradura.

Os investigadores descubriron que as flutuacións do tempo durante o período de hibernación dos morcegos afectaban ao mecanismo molecular responsable da súa longa vida. Os telómeros, que son anacos de ADN que protexen os extremos dos cromosomas, acúrtanse cada vez que unha célula se divide. Este proceso de acurtamento está asociado co envellecemento e as enfermidades relacionadas co envellecemento.

O estudo descubriu que os morcegos que saían da hibernación con máis frecuencia debido a condicións máis cálidas tiñan telómeros significativamente máis curtos en comparación con invernos anteriores con temperaturas máis frías. A profesora Emma Teeling da University College de Dublín expresou a súa preocupación por estes descubrimentos, afirmando que o aumento previsto das temperaturas globais pode limitar os efectos beneficiosos da hibernación dos morcegos salvaxes.

A doutora Megan Power, a autora principal do estudo, rastrexou máis de 200 morcegos salvaxes de ferradura durante tres invernos para examinar os efectos da hibernación nos telómeros. A investigación revelou que a hibernación actúa como unha forma de rexuvenecemento, cos telómeros estendéndose en lugar de acurtarse durante a tempada de hibernación. Esta extensión probablemente débese á expresión da encima telomerase, que permite que o ADN telomérico se replique sen causar danos.

Os resultados do estudo enfatizan as posibles consecuencias do cambio das condicións climáticas sobre a longa vida dos morcegos. As especies con longa vida útil e baixas taxas de reprodución, como os morcegos, son particularmente vulnerables aos cambios ambientais. Os investigadores subliñan a importancia de comprender como os morcegos se ven afectados e se adaptan ao rápido cambio climático.

Necesítanse máis investigacións para explorar o papel da telomerase na extensión dos telómeros durante a hibernación. O estudo destaca o impacto do cambio climático na ecoloxía e a supervivencia das poboacións de morcegos, facendo fincapé na necesidade de continuar os esforzos de investigación e conservación para protexer estas extraordinarias criaturas.

fonte:

- Megan L. Power et al, Hibernation telomere dynamics in a shifting climate: insights from wild great horseshoe bats, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

– University College Dublin