Mellora dos servizos dos ecosistemas mediante a ecovoltaica: unha aproximación sustentable á enerxía solar

O enfoque convencional das instalacións de enerxía solar implica a miúdo limpar terras e colocar paneis solares na superficie graduada. Non obstante, este método pode producir perturbacións importantes para os ecosistemas. Co fin de promover un enfoque máis sostible e ambientalmente responsable, os investigadores da Universidade Estatal de Colorado propoñen o uso da ecovoltaica, que combina a produción de enerxía coa preservación dos servizos dos ecosistemas.

A agrovoltaica, que implica o dobre uso do solo para a agricultura e as instalacións solares, xa foi recoñecido como un paso positivo cara á sustentabilidade. Non obstante, tende a priorizar a maximización da produción de electricidade sen ter en conta os posibles beneficios para as plantas e animais debaixo dos paneis solares. A ecovoltaica adopta un enfoque diferente ao deseñar matrices solares que teñan en conta as necesidades do ecosistema, especialmente en ambientes con limitación de auga como os prados.

Os investigadores inspíranse no seu traballo en Jack's Solar Garden, o maior centro de investigación agrovoltaica dos Estados Unidos. Aquí estudan como os paneis solares modifican os patróns de luz solar e alteran a distribución da choiva, creando microambientes únicos que apoian a diversidade dentro das instalacións solares. Estes microambientes son fundamentais para o concepto de ecovoltaica.

Unha das principais vantaxes da ecovoltaica é o seu potencial para restaurar terreos agrícolas moi degradados ou abandonados. Estas áreas, que son idóneas para instalacións solares a gran escala, pódense transformar simultaneamente en hábitats que melloren a biodiversidade ao tempo que proporcionan enerxía limpa.

Para seguir investigando os impactos ecolóxicos dos paneis solares, os investigadores planean establecer unha nova instalación de investigación nun entorno de prados nativos preto do campus da universidade. A través desta iniciativa pretenden coñecer mellor os efectos das instalacións solares sobre ecosistemas duros e secos, a medida que o cambio climático se intensifica no futuro.

A investigación realizada polo equipo da Universidade Estatal de Colorado ten como obxectivo influír nas futuras instalacións solares explorando principios que priorizan a sustentabilidade ecolóxica. Ao adoptar estes principios, as empresas enerxéticas poden contribuír tanto a solucións climáticas como a solucións de uso do solo. A través da ecovoltaica, faise posible un futuro de enerxía solar máis sostible e ecoloxicamente informado.

Fontes:

- Matthew A. Sturchio et al, "Principios ecovoltaicos para un futuro de enerxía solar máis sustentable e ecoloxicamente informado", Nature Ecology & Evolution (2023). DOI: 10.1038/s41559-023-02174-x

- Universidade Estatal de Colorado. "Como poden as instalacións de enerxía solar priorizar os ecosistemas?" (2023 de setembro de 19). Phys.org.