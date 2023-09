A NASA prepara un foguete do sistema de lanzamento espacial para a misión lunar tripulada en 2024

A NASA está facendo importantes preparativos para a súa próxima misión Artemis 2, que verá catro astronautas embarcarse nunha viaxe lunar. Esta será a primeira vez que os humanos viaxamos á Lúa en máis de 50 anos. A misión utilizará o foguete Space Launch System (SLS) da NASA, que xa voou con éxito cunha nave espacial sen tripulación chamada Artemis 1.

O foco principal dos preparativos da NASA é garantir a seguridade da tripulación durante as tensións do lanzamento. Isto implica probas adicionais de novos sistemas a bordo do foguete SLS e do seu lanzador móbil, incluído un sistema de escape de emerxencia. Os propios astronautas participan activamente no proceso de preparación, que inclúe probas in situ con eles vestindo os seus traxes espaciais.

A misión Artemisa 1, que enviou tres maniquíes ao redor da Lúa, proporcionou unha base para crear un proceso de preparación máis suave para Artemisa 2. Os retos aos que se enfrontou durante Artemisa 1, como os atrasos nas contas atrás de lanzamento simulados, abordáronse, e agora o foco. está sobre contidos relacionados coa tripulación e formación para mellorar as medidas de seguridade.

Os preparativos para Artemis 2 implican varios fitos clave. A tripulación simulará un día de lanzamento xunto coa tripulación de terra, participará en prácticas de escape de emerxencia e o foguete someterase a probas de apilado e montaxe no edificio de montaxe de vehículos da NASA. Finalmente, a pila estará preparada na plataforma de lanzamento para o lanzamento da misión a finais de 2024.

A seguridade é a principal preocupación durante todo o proceso de preparación. A NASA realizará o mesmo número de simulacións de conta atrás de lanzamento que antes, priorizando a seguridade tanto da tripulación de voo como da tripulación de terra. A práctica continua e o adestramento da memoria muscular son compoñentes esenciais da preparación, garantindo que todos os membros do equipo estean ben preparados para a misión.

Os cambios notables en Artemis 2 inclúen axustes nos procedementos de alimentación baseados nas leccións aprendidas durante o ensaio de Artemis 1. Os cambios no deseño do lanzador móbil axudan a mellorar a súa funcionalidade. Tamén se presta atención ás interfaces dos depósitos de combustible para evitar fugas, cos datos de probas anteriores informando dos axustes necesarios.

Con estes preparativos completos, a NASA está encamiñada a facer da súa histórica misión Artemisa 2 un esforzo exitoso, allanando o camiño para a futura exploración lunar.

Fontes:

– Artigo: Space.com

– Créditos da imaxe: NASA