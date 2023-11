O quecemento do Ártico acelera o aumento da temperatura global, é necesaria unha acción urxente

Un estudo innovador publicado na revista 'Earth System Dynamics' revelou que o Ártico se está quentando a un ritmo alarmante, case catro veces máis rápido que a media mundial. Este rápido fenómeno de quecemento está facendo que as temperaturas globais aumenten a un ritmo moito máis rápido que os puntos de referencia establecidos no Acordo de París.

Dirixido pola profesora Julienne Stroeve da Universidade de Manitoba, o estudo tiña como obxectivo explorar a contribución do Ártico ao quecemento global e avaliar a rapidez con que nos estamos aproximando aos limiares de temperatura crítica establecidos no Acordo de París: 1.5 graos centígrados e 2 graos centígrados.

Os resultados da investigación indican que se o Ártico non experimentase este quecemento acelerado, o mundo alcanzaría un aumento da temperatura de dous graos aproximadamente oito anos máis tarde que a traxectoria actual. Isto demostra o papel crucial que xoga o Ártico no aumento da temperatura global.

Para chegar a estas conclusións, o equipo utilizou simulacións de modelos climáticos. Compararon as proxeccións sen o rápido quecemento do Ártico cos modelos do mundo real, o que lles permitiu determinar o alcance e a cronoloxía dos aumentos da temperatura. As simulacións revelaron que, en ausencia de quecemento do Ártico, os limiares do Acordo de París incumpriríanse cinco anos máis tarde (1.5 graos centígrados) e oito anos máis tarde (2 graos centígrados) que as proxeccións actuais.

O profesor Stroeve subliña o imperativo dunha acción inmediata, afirmando que estamos nunha década fundamental na que non reducir as emisións provocaría inevitablemente superar o limiar de 1.5 graos. Ela subliña a importancia de salvagardar o xeo e a neve do Ártico, subliñando o papel que xoga na regulación das temperaturas globais.

É fundamental concienciar sobre o profundo impacto do quecemento do Ártico e a urxencia de esforzos concertados para mitigar o cambio climático. Preservar esta rexión vulnerable non é só unha preocupación ambiental; é fundamental para o benestar do noso planeta e das xeracións futuras.

FAQs

Que é o Acordo de París?

O Acordo de París é un tratado internacional adoptado en 2015, co obxectivo de combater o cambio climático e reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro para mitigar o quecemento global. Por que o quecemento do Ártico é máis rápido que a media global?

O Ártico estase quentando máis rápido debido a un proceso chamado amplificación do Ártico, onde os mecanismos de retroalimentación positiva, como o derretimento do xeo e da neve, contribúen a un maior quecemento. Cales son as consecuencias do quecemento acelerado do Ártico?

O quecemento acelerado do Ártico provoca a perda de xeo mariño, que perturba os ecosistemas e contribúe ao aumento do nivel do mar. Tamén intensifica os fenómenos meteorolóxicos extremos e exacerba o quecemento global. Que poden facer os individuos para facer fronte ao quecemento do Ártico? Reducir a pegada de carbono persoal, apoiar iniciativas de enerxía renovable e defender políticas conscientes do clima poden axudar a mitigar o quecemento do Ártico e os seus impactos.