Investigador colombiano que estuda material extraterrestre en mostras de po traídas á Terra

Un mozo investigador colombiano, Camilo Jaramillo-Correa, tivo a oportunidade única de estudar mostras de po traídas do espazo exterior. As mostras foron recollidas pola misión Hayabusa2 da axencia espacial xaponesa, que se converteu na primeira en transmitir imaxes de rovers en operación nun asteroide e devolver mostras xeolóxicas á Terra. Jaramillo-Correa, que daquela estaba estudando o seu doutoramento en Enxeñaría Nuclear, deseñou e construíu unha cápsula de mostras selada para conter as mostras e protexelas da contaminación do aire.

Os seus mentores preguntaron se era posible usar a cápsula para estudar material extraterrestre, e Jaramillo-Correa modificou e probou a cápsula para cumprir cos estritos requisitos de protección da mostra. O equipo realizou estudos sobre dous conxuntos de mostras do asteroide Ryugu: partículas individuais e po fino. A análise está en curso, pero esperan obter información sobre a composición, propiedades e posibles evidencias da meteorización espacial dos asteroides.

O estudo dos asteroides é importante por dúas razóns principais, segundo Jaramillo-Correa. En primeiro lugar, proporcionan unha instantánea das primeiras etapas do Sistema Solar e poden axudarnos a comprender como se formaron este e o planeta Terra, así como a orixe da vida. En segundo lugar, estudar os asteroides pode proporcionar información sobre os efectos da meteorización espacial e da contaminación atmosférica.

A viaxe de Jaramillo-Correa desde Colombia a Estados Unidos para a súa investigación tamén destaca as diferenzas nos ámbitos de investigación e no acceso aos recursos. Sinalou que os investigadores estadounidenses teñen moito máis fácil acceso a recursos, como instrumentos, en comparación cos de Colombia. A pesar diso, aprendeu a apreciar as capacidades do seu laboratorio en Colombia e a ter recursos.

Outra investigadora colombiana, Andrea Guzmán Mesa, perseguiu os seus soños no campo da astrofísica. O seu doutoramento centrouse en estudar as atmosferas dos planetas fóra do noso sistema solar. Ela comparou modelos atmosféricos con datos de observación utilizando marcos de aprendizaxe automática para facer predicións sobre a composición desas atmosferas. Guzmán Mesa tamén foi fundamental para aumentar a visibilidade das mulleres científicas en Colombia, coa esperanza de provocar un cambio real no ecosistema de investigación do país.

