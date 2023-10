The Hope Probe: Desvelando os misterios da atmosfera marciana

Co lanzamento do seu noveno lote de datos, a 'Hope Probe' da misión Emirates Mars segue proporcionando información innovadora sobre a atmosfera marciana. Utilizando instrumentos de última xeración, a sonda capturou unha asombrosa cantidade de 3.3 Terabytes de datos atmosféricos do planeta vermello, revolucionando a nosa comprensión de Marte.

O noveno conxunto de datos, recollido do 1 de marzo ao 31 de maio de 2023, mostra as capacidades excepcionais dos tres instrumentos científicos da sonda Emirates Mars Probe: o Emirates Mars Infrared Spectrometer (EMIRS), o Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer (EMUS) e o Emirates Exploration Imager. (EXI). A través destes instrumentos, a misión ofrece un exame completo da atmosfera marciana, desde a súa superficie ata os extremos exteriores.

Un dos descubrimentos máis notables do último conxunto de datos é o estudo dos cambios a curto prazo e do movemento das nubes en Marte. O EXI, coas súas imaxes de nubes de alta frecuencia tomadas en varias datas, ofrece aos científicos unha gran cantidade de información sobre a natureza dinámica das nubes marcianas.

Ademais, cando o Sol entra no pico do seu ciclo de 11 anos, as observacións nocturnas de EMUS revelaron impresionantes mostras de aurora discreta. Estas auroras, observadas sobre os campos magnéticos da codia máis fortes do hemisferio sur, deron a coñecer un espectáculo de luces espectacular do 27 ao 28 de abril de 2023.

A misión estendida da Hope Probe vai máis aló do seu obxectivo principal de recoller datos para un ano marciano, equivalente a dous anos terrestres. Agora, cun ano terrestre adicional para examinar as variacións interanuais da atmosfera marciana, a misión ten como obxectivo desvelar os misterios que rodean os procesos atmosféricos inferiores, a perda da atmosfera superior e o vínculo crucial entre ambos.

A órbita única da Hope Probe permite á comunidade científica afondar nas variacións diarias e estacionais da atmosfera marciana. Ao analizar a gran colección de datos da sonda, os investigadores prevén descubrir información significativa sobre a dinámica atmosférica de Marte.

En conclusión, a Hope Probe non só superou as expectativas en canto á recollida de datos, senón que tamén creou o escenario para avances revolucionarios na nosa comprensión da atmosfera marciana. Con cada conxunto de datos, desvélanse novos misterios, facendo acenos aos científicos para que desvelen os segredos do planeta vermello.

