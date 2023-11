Presentada unha nova estatua no instituto Nossal para honrar a lenda local

Nossal High School de Berwick revelou recentemente unha impresionante estatua de bronce de tamaño natural en homenaxe ao estimado Sir Gustav Nossal AC. Elaborada polos escultores de renome internacional Gillie e Marc, esta magnífica estatua rende homenaxe aos notables logros científicos de Sir Nossal, a súa inestimable contribución á escola e a súa natureza accesible e amigable.

O 20 de novembro, a comunidade escolar reuniuse para presenciar a gran inauguración da estatua, en conmemoración do legado perdurable de Sir Nossal. O doutor John Inns, presidente do consello escolar, mostrou a súa satisfacción por ver finalmente cobrar vida a estatua despois de varios anos de coidadosa planificación e preparación, que comezou alá polo 2019 co obxectivo de coincidir co décimo aniversario do colexio en 10.

O director fundador da escola secundaria Nossal, Roger Page, compartiu os seus pensamentos sobre o significado da estatua. Destacando o papel integral de Sir Nossal dentro da comunidade escolar, Page expresou a súa esperanza de que a estatua sirva como unha homenaxe adecuada á súa conexión. Ademais, fixo fincapé en que Sir Nossal adoitaba visitar a escola, tomando o tempo para interactuar cos estudantes, o persoal e os visitantes. Como símbolo desta adorada interacción, a estatua de bronce dun Sir Nossal sentado estará exposta na entrada principal da escola.

Máis aló do seu recoñecemento local, Sir Gustav Nossal é unha figura de renome nacional e internacional. Galardoado co Australiano do Ano en 2000, Sir Nossal deixou unha pegada indeleble nas comunidades australianas e mundiais. Xunto ao seu traballo innovador no campo da inmunoloxía, tamén se dedicou a numerosos esforzos humanitarios. Entre os seus logros destacables destaca presidir o Programa Mundial de Vacinas e Inmunización da Organización Mundial da Saúde, así como colaborar co Programa de Vacinas da Fundación Bill e Melinda Gates.

Nacido en Austria en 1931, Sir Nossal emigrou a Australia a unha idade nova. Superando a barreira do idioma, destacou académicamente, converténdose no mellor estudante da súa escola e, finalmente, obtivo o título de médico na Universidade de Sydney. Posteriormente, Sir Nossal continuou o seu doutoramento. na Universidade de Melbourne. A súa ilustre carreira levouno ao renomeado Instituto de Investigación Médica Walter and Eliza Hall de Melbourne (WEHI), onde exerceu como director de 1965 a 1996.

Sir Nossal expresou a súa esperanza de que a estatua, xunto coa súa influencia continua na escola, inspire ás xeracións futuras a realizar os seus soños. Lembrou ao público que Australia é un país de grandes oportunidades e expresou o seu agradecemento e orgullo por estar ante eles. Sir Gustav Nossal animou a todos a recordar o seu paso por Nossal High School con cariño.

O proxecto da estatua foi posible grazas ás contribucións da comunidade escolar e ás xenerosas doazóns de provedores comerciais como PSW Uniforms e Edunet Computers, así como unha importante doazón do WEHI en recoñecemento ás inestimables contribucións de Sir Gustav Nossal tanto á investigación médica como á propia organización.

