Os novos estándares en Chile teñen como obxectivo reducir a contaminación lumínica e protexer os ceos escuros

Chile é coñecido polas súas condicións excepcionais de observación das estrelas, sendo o deserto de Atacama un dos mellores lugares para os astrónomos debido aos seus ceos despexados e á mínima contaminación lumínica. Para preservar estes ceos escuros para a astronomía e abordar os efectos prexudiciais da contaminación lumínica sobre a saúde humana e a biodiversidade, o Ministerio de Medio Ambiente de Chile introduciu un Novo Estándar Nacional de Iluminación.

Anteriormente, as rexións que acollen os principais observatorios de Chile tiñan regulacións específicas de iluminación para protexer o seu estado de ceo escuro. Agora, estes estándares estanse a estender ao resto do país para promover prácticas responsables e sostibles de iluminación exterior.

O novo estándar de iluminación céntrase en mellorar a iluminación exterior ao pasar da luz azul intensa a tonalidades ámbar máis suaves. Este cambio axuda a minimizar os impactos negativos sobre a saúde humana, como a obesidade, a depresión e certos tipos de cancro. Ademais, a publicidade iluminada debe apagarse entre a medianoite e as 7 da mañá, garantindo que a iluminación comercial non contribúa á contaminación lumínica durante as horas nocturnas cruciais.

Ademais da saúde humana, o New National Lighting Standard tamén recoñece o impacto da contaminación lumínica na biodiversidade. A luz artificial perturba o comportamento das especies nocturnas, incluídos os insectos polinizadores e as aves mariñas. Os polinizadores de insectos dependen da luz da lúa e das estrelas para a navegación, e a contaminación lumínica pode confundilos e desorientalos, afectando á polinización das plantas e ao mantemento das colleitas. Do mesmo xeito, o petrel da tormenta de Markham, unha ave mariña orixinaria de Chile, Ecuador e Perú, enfróntase a un perigo debido á contaminación lumínica. Estas aves usan a luz da lúa e das estrelas para navegar ata os seus lugares de cría, pero a iluminación urbana adoita confundilas, evitando a migración exitosa.

O New National Lighting Standard ten como obxectivo revertir os impactos negativos sobre a vida salvaxe e protexer áreas vitais para os esforzos de conservación. Mediante a implementación de límites de intensidade, temperatura de cor e tempo, Chile busca conseguir un uso racional e sostible da iluminación artificial ao tempo que se salvagarda o medio ambiente e o benestar humano.

Ademais destes beneficios, a nova normativa tamén garante a preservación do santuario do ceo escuro de Chile, que alberga numerosos observatorios. O aumento da contaminación lumínica supón un risco importante para a viabilidade das observacións astronómicas a longo prazo. Ao priorizar a preservación do ceo escuro, Chile recoñece a importancia da astronomía e a súa contribución á comprensión do universo.

Fontes: Fundación Cielos de Chile, Ministerio de Medio Ambiente de Chile