Cranio de morcego de hai 50 millóns de anos ofrece unha nova visión da evolución inicial dos morcegos

O cranio dun morcego case intacto, que data de aproximadamente 50 millóns de anos, foi descuberto nunha cova de Francia. Este achado arroxa luz sobre a antes misteriosa evolución temperá dos morcegos. Os morcegos teñen un dos rexistros fósiles máis pobres entre os mamíferos, polo que é difícil determinar cando comezaron a voar ou a descansar nas covas, así como cando desenvolveron as súas habilidades únicas de ecolocalización. O cranio de morcego, pertencente á especie extinta Vielasia sigei, estaba entre os 23 individuos fosilizados atopados na cova.

Os fósiles de morcegos anteriores a miúdo estaban fragmentados ou completamente aplanados, o que dificultaba o estudo da súa anatomía tridimensional e determinar se usaban a ecolocalización. Porén, a caveira de Vielasia sigei conservouse perfectamente en pedra calcaria, mantendo a súa forma orixinal. Isto permitiu aos científicos estudar o oído interno e comparalo cos morcegos modernos. Os resultados suxiren que este antigo morcego probablemente usou a ecolocalización, situándoo moi por diante das baleas en canto a desenvolver esta capacidade. Antes deste descubrimento, os científicos só estaban seguros da ecolocalización nas familias modernas de morcegos.

O morcego Vielasia sigei era unha pequena especie que habitaba en covas, que medía só 1.8 cm de lonxitude. Isto contradí as suposicións anteriores de que os primeiros morcegos vivían principalmente en árbores ao redor de lagos e bosques. A estabilidade dos ambientes das covas probablemente proporcionou un refuxio durante os cambios de temperatura fluctuantes do período Eoceno inicial.

Aínda que este descubrimento non resolve definitivamente o debate sobre a ecolocalización temperá dos morcegos, proporciona probas convincentes. Tamén serve de inspiración para unha maior exploración do rexistro fósil para obter máis información sobre a evolución dos morcegos e as súas características únicas.

