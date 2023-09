A estrutura de madeira máis antiga desenterrada: unha civilización ancestral avanzada?

By

Os arqueólogos fixeron recentemente un descubrimento innovador: a estrutura de madeira máis antiga xamais atopada, que data de case medio millón de anos. Este achado suxire que os nosos antepasados ​​estaban moito máis avanzados do que se cría. A estrutura notable foi atopada en Kalambo Falls en Zambia, preto da fronteira con Tanzania, e está excepcionalmente ben conservada. Crese que é unha plataforma, pasarela ou vivenda elevada que mantiña aos nosos familiares por riba da auga.

A madeira leva marcas de corte, que indican que se utilizaron ferramentas primitivas para unir dous grandes troncos para crear a estrutura. Ademais da plataforma de madeira, no lugar tamén se descubriu unha colección de ferramentas de madeira, entre elas unha cuña e un pau de escavación. Este descubrimento desafía a idea de que os nosos antepasados ​​só usaban madeira para fins limitados, como prender lumes ou cazar.

Larry Barham, o autor principal do estudo e arqueólogo da Universidade de Liverpool, afirmou que este achado cambiou a súa percepción dos nosos antepasados. Demostrou que tiñan a capacidade de transformar o seu entorno e crear algo innovador. Barham cre que isto indica un alto nivel de pensamento abstracto e posiblemente incluso habilidades lingüísticas.

A estrutura foi un descubrimento casual realizado durante as escavacións en 2019 preto do río Kalambo, sobre unha fervenza que alcanza unha altura de 235 metros. Crese que o alto nivel da auga nas cataratas conservou a estrutura de madeira ao longo dos séculos. Os descubrimentos relacionados coa madeira antiga son raros debido á súa tendencia a podrecer sen deixar moito rastro para as xeracións futuras.

Para determinar con precisión a idade da estrutura, os investigadores empregaron un novo método chamado datación por luminiscencia, que mide a última vez que os minerais foron expostos á luz solar. Isto revelou que a estrutura ten polo menos 476,000 anos de antigüidade, anterior á evolución do Homo sapiens. Na rexión atopáronse fósiles de Homo heidelbergensis, un parente humano, que datan de entre 700,000 e 200,000 anos.

O descubrimento desafía a crenza predominante de que os antepasados ​​humanos eran nómades. A localización da estrutura preto das fervenzas, que proporcionaban unha fonte fiable de auga, suxire que puido ser unha vivenda permanente. Non obstante, esta hipótese aínda non foi comprobada e son necesarias máis investigacións.

En xeral, este incrible descubrimento mostra as inmensas capacidades e o enxeño dos nosos antepasados. Proporciona evidencia do seu pensamento avanzado, habilidades de planificación e da creación de estruturas nunca vistas. O descubrimento suscita preguntas intrigantes sobre o desenvolvemento das primeiras civilizacións e destaca a necesidade de seguir explorando e estudando o noso pasado distante.

Fontes:

– Artigo fonte: [inserir título do artigo]

- Definicións:

– Datación por luminiscencia: técnica que determina a idade dos minerais mediante a medición do tempo transcorrido desde a súa última exposición á luz solar.

– Homo heidelbergensis: antepasado humano extinto que se pensa que viviu hai entre 700,000 e 200,000 anos.

– Pensamento abstracto: a capacidade de pensar sobre conceptos que non están fisicamente presentes nin experimentados directamente.

[Inserir URL das fontes sen ligazóns activas]