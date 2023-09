A misión chinesa Chang'e-4 revela os segredos da lúa

By

A misión Chang'e-4 de China proporcionou información innovadora sobre os misterios da lúa. A misión, realizada pola Administración Espacial Nacional chinesa (CNSA), logrou o fito histórico de aterrar no lado máis afastado da Lúa en 2018. Desde entón, a sonda foi capturando imaxes notables e extraendo mostras de minerais, arroxando luz sobre a lúa. historia xeolóxica.

Os resultados da misión Chang'e-4 publicáronse recentemente no Journal of Geophysical Research: Planets. A análise revelou que os 130 pés superiores (40 m) da superficie lunar consisten en múltiples capas de po, chan e rochas rotas. Os investigadores tamén descubriron cinco capas distintas de lava lunar debaixo desta superficie, que se espallaron pola paisaxe hai miles de millóns de anos.

Os expertos cren que a lúa formouse hai 4.51 millóns de anos cando un obxecto do tamaño de Marte chocou coa Terra e provocou a ruptura dun fragmento. Durante os seguintes 200 millóns de anos, a lúa experimentou varios impactos dos restos espaciais, creando fendas na súa superficie. Do mesmo xeito que a Terra, o manto da lúa contiña bolsas de magma fundido, que se filtraron nas fendas debido ás erupcións volcánicas.

Non obstante, os novos datos de Chang'e-4 revelan que a actividade volcánica na Lúa diminuíu gradualmente co paso do tempo. Canto máis preto estaba a rocha volcánica da superficie da lúa, máis delgada se facía, o que suxire que a lúa se estaba arrefriando e volvéndose xeoloxicamente inactiva.

Aínda que se cre que a actividade volcánica cesou hai entre mil millóns e 100 millóns de anos, os investigadores, incluído o experto astroxeolóxico Jianqing Feng, especulan que aínda pode haber magma escondido nas profundidades da superficie lunar.

Esta misión innovadora marca só o comezo da exploración e mapeamento das características xeolóxicas da Lúa pola misión Chang'e-4. Os descubrimentos realizados ata agora proporcionan información valiosa sobre o pasado da Lúa e contribúen á nosa comprensión da historia do sistema solar.

