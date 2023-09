O polo sur da Lúa foi seleccionado como lugar de aterraxe para a misión Artemis III da NASA

Unha nova imaxe do lado máis afastado da Lúa revelou a rexión elixida pola NASA para o desembarco da misión Artemis III. Esta misión forma parte do ambicioso plan da NASA para devolver os humanos á superficie lunar por primeira vez en máis de 50 anos. O lugar de aterraxe seleccionado é o polo sur da Lúa, que é de gran interese científico porque se cre que contén xeo de auga en cráteres permanentemente sombreados.

A NASA colaborou con National Geographic para lanzar unha imaxe de mosaico do cráter Shackleton, situado no polo sur da Lúa. A imaxe foi capturada usando o instrumento ShadowCam da NASA na nave espacial Korea Pathfinder Lunar Orbiter, xunto con imaxes adicionais do Lunar Reconnaissance Orbiter. O cráter Shackleton é un dos cráteres permanentemente sombreados da rexión, polo que é un punto quente potencial para o xeo de auga.

O interior do cráter Shackleton, envolto nunha escuridade permanente, revélase na imaxe do mosaico. O cráter foi capturado por ShadowCam, un instrumento da NASA deseñado para explorar as partes sombrías da superficie lunar. As áreas circundantes foron fotografiadas pola Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. A imaxe mostra partes de tres das 13 rexións potenciais de aterraxe para os astronautas de Artemis III.

O xeo de auga é un recurso raro na lúa, xa que normalmente se evapora cando se expón á luz solar. Non obstante, os cráteres permanentemente sombreados no polo sur da lúa crean un ambiente ideal para a persistencia do xeo de auga. Os científicos da NASA cren que o xeo de auga destes cráteres pode utilizarse para varios propósitos, incluídos os consumibles de astronautas, a protección contra a radiación e o propulsor de foguetes.

A misión Artemis III está prevista para 2025 e, antes diso, a NASA planea realizar a misión tripulada Artemis II arredor da Lúa. A NASA tamén enviará un rover lunar chamado VIPER para buscar depósitos de xeo. Estas misións allanarán o camiño para futuras misións tripuladas e a utilización de recursos na superficie lunar.

Fontes: NASA, National Geographic