O Chandrayaan-3 Lander da India descansa durante a noite lunar antes do intento de despertar

O módulo de aterraxe Chandrayaan-3, despois de aterrar con éxito na superficie lunar e converterse na cuarta nación en facelo, está agora en modo de suspensión mentres descansa durante a noite lunar de 14 días. Os obxectivos principais da misión, incluíndo demostracións tecnolóxicas e recollida de datos centrados na análise da composición do solo e da atmosfera da Lúa, completáronse con éxito. A misión Chandrayaan-3 marca a primeira exploración tan preto do polo sur lunar, unha rexión que se cre que contén depósitos de xeo de auga que poderían utilizarse para futuras misións e exploración espacial.

O desembarco foi un punto de orgullo nacional para a India, con millóns de persoas vendo a cobertura en liña e celebrando os esforzos científicos incansables do país. O módulo de aterraxe Chandrayaan-3 e o seu rover de seis rodas foron equipados cunha variedade de instrumentos científicos que estiveron funcionando normalmente durante a misión. O rover percorreu máis de 100 metros a superficie lunar, tomando fotos e recollendo datos. Os científicos xa fixeron descubrimentos sorprendentes, como a temperatura da superficie da lúa máis alta do esperado e a presenza de xofre preto do polo sur da lúa.

Nas próximas semanas, os controladores da misión tentarán despertar o módulo de aterraxe e continuar coas súas investigacións científicas. A capacidade de levantar con éxito o módulo de aterraxe da superficie lunar, como demostrou un pequeno salto que fixo o 4 de setembro, será crucial para futuras misións que teñan como obxectivo devolver mostras ou astronautas da Lúa.

Fontes:

- Informe mundial da CNN

- Organización india de investigación espacial (ISRO)