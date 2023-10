Vehículo eléctrico da semana de Alibaba, incriblemente raro: a motocicleta de auto choque de rango libre inspirada en Troncycle

O vehículo eléctrico da semana de Alibaba Awesomely Weird desta semana presenta unha máquina estrafalaria e pouco convencional que parece desafiar a razón. Presentamos a motocicleta parachoques de rango libre inspirada no Troncycle. A diferenza dos paseos tradicionais de entroido, esta motocicleta eléctrica non necesita estar amarrada a un chan e ao teito de aceiro. Funciona cunha batería integrada, o que permite a libre circulación en calquera lugar.

Aínda que este vehículo non convencional pode non ser axeitado para os desprazamentos diarios, ofrece características únicas que compensan a súa falta de velocidade e potencia. Equipada con "catro radares" e "plástico anticolisión", a motocicleta prioriza a seguridade. A pesar da súa batería de 24 V de baixa potencia e do seu motor de 350 W, o vehículo compensa coas súas características de alta tecnoloxía.

Ademais das súas características de seguridade, a motocicleta destaca polo seu colorido espectáculo de luces LED, que garanten un paseo visualmente atractivo. Aínda que pode non alcanzar altas velocidades, o seu atractivo estético compensa a súa falta de velocidade.

É importante ter en conta que este vehículo inspirado en Troncycle se desvía do deseño tradicional da motocicleta. Presenta tres ou catro rodas máis pequenas baixo o chasis, que semellan un kart con forma de motocicleta.

Sorprendentemente, este xoguete para nenos tamén inclúe un asento para o acompañante, o que permite aos pais experimentar a emoción mentres os seus fillos toman o control. Esta configuración única ofrece unha experiencia de conducción única para os nenos e os pais.

Para aqueles que queiran presenciar o ciclo de parachoques-tron en acción, hai dispoñible un vídeo que mostra o vehículo que conduce un profesional nun curso pechado.

En resumo, este Awesomely Weird Alibaba Electric Vehicle of the Week destaca unha motocicleta de auto choque de rango libre con elementos de deseño inspirados en Troncycle. A pesar das súas modestas especificacións, a motocicleta ofrece innovadoras funcións de seguridade, un vibrante espectáculo de luces LED e unha configuración única que permite aos pais montar xunto cos seus fillos.

Definicións:

– Coche de choque: pequeno coche eléctrico que se utiliza en parques de atraccións e recintos feirais, deseñado cun parachoques de goma para absorber os impactos de colisión.

– Troncycle: unha motocicleta ficticia que aparece na película “Tron” coñecida polo seu deseño futurista e a súa estética luminosa.

