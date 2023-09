Biotech Company Light Bio desenvolve petunias brillantes xeneticamente modificadas

By

Unha empresa de biotecnoloxía chamada Light Bio obtivo o permiso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para vender petunias brillantes modificadas xeneticamente nos Estados Unidos. Estas petunias producen un brillo verde neón pola noite, grazas á adición de ADN dun cogomelo bioluminiscente chamado Neonothopanus nambi. A compañía planea comezar a enviar as plantas a principios de 2024.

A bioluminiscencia é o proceso polo cal os organismos producen luz mediante unha reacción entre o osíxeno e unha substancia chamada luciferina, facilitada por un encima chamado luciferase. Aínda que a bioluminiscencia atópase en preto de 1,500 especies, é pouco entendida na maioría dos organismos, excepto nas bacterias. En 2018, os científicos identificaron os encimas específicos de Neonothopanus nambi que lle permiten emitir luz.

Outros intentos de crear plantas brillantes no pasado implicaron pulverizar as plantas cun produto químico que se atopa en vagalumes ou modificar xeneticamente plantas con xenes de bacterias bioluminiscentes. Non obstante, estes métodos tiñan limitacións, como a necesidade de tratamentos especializados ou a produción de luz tenue.

O avance de Light Bio implica o descubrimento dunha vía de bioluminiscencia fúngica que pode coordinarse co propio sistema metabólico da planta. Esta vía implica unha molécula chamada ácido cafeico, que é abundante nas plantas, e catro encimas diferentes que o converten en luciferina. As plantas resultantes brillan con máis intensidade que os intentos anteriores e emiten luz durante todo o seu ciclo de vida.

Aínda que se suscitaron preocupacións sobre os posibles riscos ambientais das plantas brillantes modificadas xeneticamente, Light Bio abordou estas preocupacións afirmando que as plantas cultivaranse principalmente en ambientes controlados como casas, empresas e xardíns botánicos onde a iluminación artificial xa supera a luz. emitidos polas plantas.

Light Bio planea vender inicialmente as petunias brillantes en liña nun lanzamento limitado, con plans para expandirse a viveiros e centros de xardinería no futuro. A empresa tamén pretende desenvolver máis tipos de plantas ornamentais e facelos aínda máis brillantes.

