O murmurio de Pando: escoitando ao xigante tremedor

Antigo e vasto, Pando, unha soa árbore con 47,000 talos que brotan dun sistema de raíces compartido de máis de 100 acres en Utah, é un dos organismos vivos máis grandes da Terra. Cunha historia que posiblemente abarca 12,000 anos, este colosal álamo tembloroso acumulou máis de 6,000 toneladas métricas de vida. Agora, grazas ás gravacións publicadas este ano, temos a oportunidade de escoitar esta magnífica árbore dun xeito nunca antes posible.

O artista sonoro Jeff Rice, invitado por Friends of Pando, colocou un hidrófono dentro dun oco na base dunha rama e deixou que chegase ata as raíces da árbore. Para a súa sorpresa, escoitou un son débil que aumentaba durante unha tormenta, captando un estraño ruido baixo. O son, como explica Rice, é o resultado dos millóns de follas que vibran a árbore, pasando polas pólas e cara á terra.

Utilizando estas gravacións, Friends of Pando pretende utilizar o son para mapear a complexa rede de raíces baixo a superficie. Lance Oditt, o fundador de Friends of Pando, ve o potencial do son non só para ofrecer experiencias auditivas fermosas e interesantes, senón tamén para proporcionar información inestimable sobre a saúde de Pando e o seu entorno. Estes sons serven como rexistro da biodiversidade local, ofrecendo unha liña de referencia que se pode medir contra os cambios ambientais.

Este enfoque innovador para comprender a Pando pode axudar a arroxar luz sobre varios aspectos desta antiga entidade. A través dos datos recollidos, pódense realizar estudos adicionais sobre o movemento da auga, a relación entre as ramas, as colonias de insectos e a profundidade das raíces. Estas investigacións pretenden revelar máis sobre o ecosistema que rodea Pando, que está cada vez máis ameazado debido ás actividades humanas e ao declive dos depredadores que manteñen as poboacións de herbívoros baixo control.

As gravacións do murmurio de Pando foron presentadas no 184º Encontro da Sociedade Acústica de América, e serven como testemuño da importancia de escoitar os segredos deste xigante tembloroso antes de que se perdan.

Fontes: The Guardian, Amigos de Pando