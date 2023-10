Nova fonte de enerxía: colleita de electricidade do movemento molecular

By

Os científicos descubriron un novo enfoque prometedor para xerar electricidade mediante o aproveitamento do movemento das moléculas. Aínda que a tecnoloxía da enerxía das ondas xa demostrou ser unha fonte eficaz de xeración de enerxía, os investigadores descubriron agora que incluso as moléculas en repouso posúen enerxía inherente que se pode aproveitar.

Nun artigo publicado en APL Materials, os investigadores probaron un dispositivo de recollida de enerxía molecular que captura a enerxía do movemento natural das moléculas nun líquido. Ao mergullar nanomatrices de material piezoeléctrico en líquido, os investigadores puideron converter o movemento do líquido nunha corrente eléctrica estable. Este avance ten o potencial de producir unha cantidade importante de enerxía, dadas as grandes cantidades de aire e líquido na Terra.

O dispositivo utiliza óxido de cinc, un material piezoeléctrico, que xera potencial eléctrico cando experimenta movemento. Os investigadores compararon o movemento dos fíos de óxido de cinc coas algas que ondeaban no océano. A vantaxe deste dispositivo é que non depende de ningunha forza externa, polo que é unha fonte de enerxía limpa que cambia o xogo. Abre a posibilidade de xerar enerxía eléctrica mediante o movemento térmico molecular dos líquidos, que é fundamentalmente diferente do movemento mecánico tradicional.

As aplicacións desta tecnoloxía son amplas. Pódese usar para alimentar nanotecnoloxías como dispositivos médicos implantables. O dispositivo tamén se pode ampliar a xeradores de tamaño completo para a produción de enerxía a escala de quilovatios. Os investigadores xa están a traballar na mellora da densidade enerxética do dispositivo probando diferentes líquidos, materiais piezoeléctricos de alto rendemento e novas arquitecturas de dispositivos.

Esta investigación innovadora proporciona unha vía emocionante para xerar electricidade que non depende de fontes externas convencionais como a eólica, a hidroeléctrica ou a solar. A capacidade de aproveitar a enerxía inherente das moléculas abre novas posibilidades para solucións enerxéticas sostibles e limpas no futuro.

