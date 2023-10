Aproveitando a enerxía molecular: xerando electricidade a nanoescala

By

Os investigadores descubriron un método prometedor para xerar electricidade aproveitando o movemento natural das moléculas nun líquido. O equipo, dirixido por Yucheng Luan, desenvolveu un dispositivo que capta a enerxía producida polo movemento molecular e a converte nunha corrente eléctrica estable. Este avance podería proporcionar unha nova fonte de enerxía limpa que estea amplamente dispoñible.

O dispositivo utiliza material piezoeléctrico, concretamente óxido de cinc, que presenta a capacidade de xerar potencial eléctrico cando se somete a movemento ou deformación. Os nanomatrizes deste material foron mergullados nun líquido, o que permitiu que o movemento do líquido provocase que os fíos de óxido de cinc se ondulasen e se dobrasen, producíndose electricidade. Este deseño non require forzas externas, polo que é un colector de enerxía altamente eficiente e sostible.

As posibles aplicacións desta tecnoloxía son amplas. Podería utilizarse para alimentar nanotecnoloxías como dispositivos médicos implantables, ou podería ampliarse para crear xeradores a escala de quilovatios para a produción de enerxía xeneralizada. Ademais, a capacidade do dispositivo para xerar electricidade a partir do movemento térmico molecular dos líquidos distíngueo doutros métodos de captación de enerxía que dependen de fontes externas como a enerxía eólica ou solar.

O equipo de investigación xa está a traballar na mellora da densidade enerxética do dispositivo explorando diferentes líquidos, materiais piezoeléctricos de alto rendemento e arquitecturas alternativas de dispositivos. O seu obxectivo é mellorar a eficiencia e escalabilidade desta innovadora tecnoloxía de xeración de enerxía.

En conclusión, ao aproveitar o movemento inherente das moléculas nos líquidos, os investigadores desenvolveron unha colleitadora de movemento térmico molecular que pode xerar electricidade. Este avance ofrece un camiño prometedor cara a un futuro máis limpo e sostible, onde as fontes de enerxía internas poidan ser utilizadas para satisfacer as nosas crecentes demandas de enerxía.

Fonte: Molecular thermal motion harvester for electricity conversion, APL Materials (2023). DOI: 10.1063/5.0169055