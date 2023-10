A primeira festa oficial de estrelas en Hanle Dark Sky Reserve ofrece unha experiencia única para os astrónomos afeccionados

O Instituto Indio de Astrofísica (IIA), en colaboración co Departamento de Protección da Vida Silvestre, UT Ladakh, organizou a primeira festa estrela oficial para astrónomos afeccionados experimentados. O evento tivo lugar no Hanle Dark Sky Reserve, no leste de Ladakh, do 12 ao 15 de outubro. Hanle, sede do Observatorio Astronómico Indio, ofrece ceos escuros e tempo seco que son ideais para observar obxectos celestes.

A Reserva do Ceo Escuro de Hanle (HDSR) ten un dos ceos máis escuros da India e cobre unha área de aproximadamente 22 km de radio. A reserva foi establecida pola UT Ladakh para preservar os ceos escuros prístinos e controlar a contaminación lumínica provocada polo home. Non só apoia a investigación astronómica senón que tamén promove o astroturismo e contribúe ao desenvolvemento socioeconómico das aldeas locais.

Uns 30 astrónomos afeccionados asistiron á festa das estrelas, levando os seus telescopios e cámaras para capturar a beleza do ceo nocturno sen a interferencia da contaminación lumínica. Ajay Talwar, un astrofotógrafo premiado, destacou a importancia dos ceos escuros para observar obxectos débiles e capturar fotografías detalladas. Subliñou que certos fenómenos astronómicos como o Falso Amanecer e a Luz Zodiacal só se poden observar desde Hanle debido á súa escuridade.

Un dos momentos máis destacados da festa estrela foi a oportunidade de presenciar e fotografar a Luz Zodiacal, que é a tenue luz solar espallada polo po no plano do sistema solar. Os participantes puideron observar este fenómeno en dúas noites sucesivas.

O evento atraeu participantes de varios lugares da India, incluíndo Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep e Mumbai. Sudhash Natarajan da Sociedade Astronómica de Bangalore mencionou como o ceo Bortle-1 de Hanle, designado como o nivel máis escuro, permitiulle observar galaxias escuras e tenues. Expresou o seu entusiasmo por volver a Hanle todos os anos.

Ademais da festa das estrelas, o IIA, con financiamento da UT Ladakh, proporcionou 24 pequenos telescopios a aldeáns seleccionados dentro da reserva e adestrounos como embaixadores da astronomía. Esta iniciativa ten como obxectivo involucrar e educar á comunidade local sobre a astronomía e mellorar aínda máis o potencial astroturístico de Hanle.

A directora do IIA, a profe Annapurni Subramaniam, expresou a súa satisfacción por compartir os ceos únicos do HDSR cos entusiastas da astronomía e eloxiou a formación das comunidades locais como embaixadores da astronomía para os turistas.

En xeral, a primeira festa oficial de estrelas en Hanle Dark Sky Reserve proporcionou aos astrónomos afeccionados a oportunidade de experimentar os ceos escuros prístinos e capturar obxectos celestes en detalle. O éxito do evento puxo de relevo o potencial de Hanle como destino solicitado para os entusiastas da astronomía na India e fóra dela.

Definicións:

– Instituto Indio de Astrofísica (IIA): organización que realiza investigacións en varias áreas da astrofísica e da astronomía na India.

– Departamento de Protección da Vida Silvestre, UT Ladakh: Un departamento responsable da protección e conservación da vida salvaxe no Territorio da Unión de Ladakh.

– Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): unha área de aproximadamente 22 km de radio ao redor de Hanle que foi designada como reserva de ceo escuro para controlar a contaminación lumínica e preservar os ceos escuros para a investigación astronómica e o astroturismo.

– False Dawn: Fenómeno observado antes do amencer no que o ceo parece estar iluminado aínda que o sol aínda non saiu.

– Luz zodiacal: luz solar débil esparexida polo po no plano do sistema solar, visible nos ceos escuros antes do amencer ou despois do solpor.

– Escala Bortle: unha escala numérica que mide a escuridade do ceo nocturno, sendo Bortle-1 o nivel máis escuro.

– Embaixadores da astronomía: veciños da reserva do ceo escuro de Hanle que foron adestrados para educar e guiar aos turistas en actividades relacionadas coa astronomía.

Fontes: Instituto Indio de Astrofísica (IIA), Departamento de Protección da Vida Silvestre, UT Ladakh.