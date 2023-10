Os astrofotógrafos reúnense en Hanle para observar a luz zodiacal

By

Astrónomos afeccionados de varias partes da India reuníronse recentemente en Hanle, unha aldea da rexión de Ladakh, para presenciar e capturar o esquivo fenómeno coñecido como a Luz Zodiacal. O galardonado astrofotógrafo Ajay Talwar, que vén a Hanle durante moitos anos, expresou a importancia dos ceos escuros para observar obxectos débiles en detalle. Segundo Talwar, certos eventos astronómicos como o Falso Amanecer ou a Luz Zodiacal só se poden observar desde Hanle debido á súa excepcional escuridade.

A luz zodiacal é un débil resplandor de luz solar espallada por partículas de po no plano do sistema solar. Este fenómeno é extremadamente feble e só se pode observar dende os lugares máis escuros, xusto antes do amencer. Os participantes da Star Party en Hanle tiveron a sorte de presenciar e fotografar esta luz efémera en dúas noites consecutivas.

O evento atraeu a un grupo diverso de participantes, incluíndo veciños locais, turistas e entusiastas da astronomía de cidades como Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep e Mumbai. Sudhash Natarajan, membro da Sociedade Astronómica de Bangalore, compartiu o seu entusiasmo pola observación de galaxias escuras no Hanle Deep Space Resort (HDSR) de Hanle, que ofrece un ceo Bortle-1 excepcionalmente escuro para observar as estrelas.

Dorjey Angchuk, outro participante, subliñou que Hanle é un paraíso para os astrónomos afeccionados. Revelou plans para establecer a HDSR Star Party como un evento anual, coa esperanza de que sexa unha reunión moi cobizada para os entusiastas da astronomía tanto na India como no estranxeiro. Ademais, Hanle está a ser promovido como un sitio para o astroturismo, atraendo a máis visitantes a explorar as marabillas do ceo nocturno nesta rexión remota.

En xeral, a reunión de apaixonados astrofotógrafos e astrónomos en Hanle proporcionou unha oportunidade única de presenciar a etérea beleza da Luz Zodiacal e apreciar a escuridade excepcional que fai posibles tales observacións.

Fontes:

– Astrónomos profesionais e astrofotógrafos que participaron na Hanle Star Party proporcionaron varias definicións dos termos utilizados no artigo.