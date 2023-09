Os rexistros de madeira antigos revelan as habilidades avanzadas dos primeiros humanos

By

Os arqueólogos descubriron troncos de madeira antigos en Zambia que desafían as suposicións anteriores sobre as capacidades dos primeiros humanos. Os descubrimentos, publicados na revista Nature, suxiren que as persoas da idade de pedra construíron estruturas hai case medio millón de anos, o que indica un nivel de intelixencia e imaxinación que antes era descoñecido.

O proxecto de investigación Deep Roots of Humanity da Universidade de Liverpool escavou e analizou a madeira antiga. O profesor Larry Barham, o líder do proxecto, expresou que este descubrimento cambiou a súa comprensión dos primeiros antepasados ​​humanos. El cre que estes humanos antigos utilizaron as súas habilidades e creatividade para construír algo novo e grande a partir de madeira.

Os investigadores tamén atoparon ferramentas antigas de madeira, incluíndo paus para cavar, pero o descubrimento máis emocionante foron dúas pezas de madeira que encaixan en ángulo recto. Utilizáronse ferramentas de pedra para cortar muescas nos troncos, permitíndolles unir estruturalmente. Ao analizar as capas de terra nas que estaba soterrada a madeira, o equipo determinou que tiña aproximadamente 476,000 anos.

As probas anteriores do uso humano da madeira limitáronse a facer lume e elaborar ferramentas sinxelas. Este descubrimento desafía a idea de que os primeiros humanos levaban vidas puramente nómades e demostra que eran capaces de construír unha construción máis complexa.

O propósito destas estruturas de madeira segue sen estar claro. O tamaño dos troncos suxire que se utilizaron para construír algo substancial, posiblemente unha plataforma para un abrigo ou unha estrutura xunto a un río para a pesca. Non obstante, sen probas máis completas, é difícil determinar a natureza exacta destas estruturas ou as especies de humanos antigos que as construíron.

Os artefactos de madeira foron transportados ao Reino Unido para a súa análise e conservación. Unha vez completado isto, serán devoltos a Zambia para que se mostren. A esperanza é que estes descubrimentos enriquezan as coleccións e arroxen luz sobre a tradición da madeira en Zambia e as antigas interaccións humanas co medio ambiente.

Fonte: BBC News