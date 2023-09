O uso máis antigo coñecido da madeira na construción descuberto en Zambia

Os arqueólogos descubriron o uso máis antigo coñecido da madeira na construción nunha chaira de inundación enriba dunha fervenza no norte de Zambia. A estrutura, que data de hai 476,000 anos, é anterior á seguinte aparición coñecida da madeira na construción por unha ampla marxe. A entalladura de madeira, feita intencionadamente mediante técnicas de raspado e adzing, unía dúas partes e atopouse xunto a numerosas ferramentas de madeira nunha cunca encharcada do lago. Os achados desafían a idea de que só o Homo sapiens era capaz de modificar a paisaxe.

A preservación da madeira é un feito raro debido á deterioración, polo que é difícil determinar as orixes da madeira. Non obstante, as lanzas de madeira conserváronse en condicións de pantanoso en Inglaterra e Alemaña, que datan de centos de miles de anos. Unha peza de madeira de hai 780,000 anos atopada en Israel foi interpretada como a ferramenta de madeira máis antiga coñecida. Aínda que a evidencia do traballo da madeira na prehistoria temperá é escasa, o descubrimento de Kalambo proporciona cantidades substanciais de pezas de madeira traballadas, o que suxire unha ampla gama de usos potenciais máis aló do armamento.

O propósito da estrutura segue sendo descoñecido, pero os investigadores especulan que podería ter servido como plataforma ou pasarela no entorno do lago. Non se atopou ningún outro uso estrutural da madeira no Paleolítico africano ou euroasiático, agás outro tronco con muescas descuberto previamente no mesmo lugar hai 70 anos.

Este descubrimento innovador engádese á fascinante historia arqueolóxica de Zambia. Anteriormente, o cráneo dun homínido coñecido como Kabwe Man, Homo heidelbergensis, foi descuberto en Kabwe. Datando de aproximadamente 300,000 anos, o Home Kabwe rompeu a teoría lineal da evolución humana e revelou a existencia de múltiples liñaxes humanas paralelas. Aínda que o Cráneo pode non estar directamente ligado á estrutura de madeira, segue sendo un forte candidato.

A identidade dos creadores da estrutura e a abundancia de ferramentas segue sendo incerta, xa que África estivo poboada por varias especies de homínidos durante ese tempo. Porén, a rexión de Kalambo foi un centro de actividade de numerosas variantes de homínidos, incluíndo Homo heidelbergensis e posiblemente Homo naledi. Necesítanse máis investigacións para desvelar os misterios que rodean o uso máis antigo coñecido da madeira na construción en Zambia.

