Novas directrices necesarias para lograr unha denominación planetaria que inclúa o xénero

Unha análise recente realizada por Annie Lennox, investigadora da Universidade Aberta, revelou que as pautas para nomear as características da superficie dun planeta carecen de inclusión de xénero e presentan un prexuízo cara aos homes. A investigación de Lennox, que implicou a análise da base de datos da Unión Astronómica Internacional (IAU), descubriu que só o dous por cento dos cráteres da Lúa coñecidos levan nomes de mulleres.

A IAU é unha asociación internacional de astrónomos profesionais e as súas políticas rexen a denominación de características planetarias como cráteres, montañas, vales, canóns, océanos e volcáns. Lennox escribiu unha carta aberta á IAU, instándoos a abordar o sesgo nas súas políticas de nomeamento, que ela afirma favorecen aos "homes brancos cisxénero".

A práctica de nomear cráteres lunares foi iniciada polo astrónomo italiano Giovanni Battista Riccioli en 1635. Adoptou os títulos de científicos de renome polos seus descubrimentos, unha tradición que a IAU aínda segue hoxe.

Aínda que a IAU non asigna nomes directamente, facilita a formación de grupos de traballo ou grupos de traballo para propoñer e aprobar nomes para características específicas. Estas propostas adoitan inspirarse en personaxes históricos, mitoloxía ou temas culturais. Non obstante, Lennox argumenta que este enfoque perpetúa as inxustizas históricas e contribúe á falta de diversidade dentro da nomenclatura.

A investigación de Lennox tamén revelou disparidades na representación das mulleres entre as características planetarias. Mentres que Mercurio mostra unha representación lixeiramente mellor cun 11.8 por cento dos seus cráteres que reciben nomes de mulleres, Marte mostra unha disparidade de xénero significativa, con só o 1.8 por cento dos seus cráteres que reciben nomes de mulleres. Venus, pola súa banda, ten todos os cráteres que reciben nomes femininos, pero só o 38 por cento atribúense a mulleres reais que fixeron contribucións substanciais á sociedade.

Para garantir unha maior inclusión e diversidade na denominación planetaria, é fundamental revisar e revisar as directrices actuais. Isto posibilitaría unha celebración máis representativa das achegas realizadas por todos os xéneros ao longo da historia. Ao adoptar un enfoque máis inclusivo para a denominación das características planetarias, a comunidade científica pode crear espazo para unha gama máis ampla de narrativas e promover a igualdade e o recoñecemento para todos.