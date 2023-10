O futuro da comida no espazo: cultivo de plantas para misións de longa duración

Mentres a NASA prepárase para as misións á Lúa e Marte, un desafío crucial é garantir unha fonte de alimentos sostible para os membros da tripulación durante as súas prolongadas estadías no espazo. Actualmente, os astronautas dependen principalmente dos alimentos preenvasados, que teñen limitacións en canto a calidade e nutrición ao longo do tempo. Para abordar este problema, os investigadores están a explorar a posibilidade de cultivar alimentos no espazo, minimizando a necesidade de reabastecemento frecuente e garantindo un abastecemento de alimentos frescos e nutritivos para misións de longa duración.

A NASA iniciou o proxecto "Growing Beyond Earth" en colaboración co Xardín Botánico de Fairchild en 2015. Este proxecto implica centos de clases de ciencias de ensino medio e secundario de todo Estados Unidos que cultivan varias sementes nun hábitat similar ao da Estación Espacial Internacional ( ISS). As sementes que prosperan nestas aulas trasládanse despois a unha cámara do Centro Espacial Kennedy da NASA para realizar máis probas. As sementes seleccionadas son finalmente enviadas á ISS para avaliar o seu crecemento en condicións de microgravidade.

A NASA tamén desenvolveu sistemas especializados para apoiar o crecemento das plantas no espazo. O Sistema de Produción Vexetal (Veggie) é unha cámara de baixa potencia capaz de albergar seis plantas. Os membros da tripulación coidan manualmente as plantas, regándoas a man. Outro sistema, o Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), automatiza a alimentación e o rego das plantas. O Advanced Plant Habitat é un dispositivo totalmente automatizado deseñado para estudar o crecemento das plantas cunha mínima participación da tripulación.

As condicións de luz e nutrientes son fundamentais para o crecemento exitoso das plantas no espazo. Unha serie de experimentos coñecidos como Veg-04A, Veg-04B e Veg-05 exploraron o crecemento da mostaza Mizuna, un cultivo de follas verdes, en diferentes condicións de luz. Comparáronse o rendemento, a composición nutricional e os niveis microbianos das plantas cultivadas no espazo coas cultivadas na Terra. Os membros da tripulación tamén avaliaron o sabor, a textura e outras características do produto. Outro experimento, Plant Habitat-04, centrouse nas interaccións planta-microbio e avaliou o sabor e a textura dos chiles.

Os experimentos iniciais demostraron que a microgravidade pode afectar o desenvolvemento das plantas pero non prexudica a saúde xeral das plantas. Por exemplo, as plantas de trigo creceron un 10% máis en microgravidade en comparación coas súas contrapartes na Terra. As investigacións de Seedling Growth revelaron que as mudas poden adaptarse á microgravidade alterando a expresión xénica relacionada cos estresores inducidos polo espazo. A detección da gravidade nas plantas foi explorada a través da investigación Plant Gravity Sensing realizada pola Axencia de Exploración Aeroespacial de Xapón (JAXA). Este estudo mediu o impacto da microgravidade nos niveis de calcio, proporcionando información sobre o deseño de métodos eficaces para o cultivo de plantas no espazo.

A subministración de auga adecuada é un desafío importante na microgravidade. A investigación da Xestión da auga das plantas demostrou un método hidropónico para proporcionar auga e aire ás raíces das plantas. O estudo XROOTS experimentou con técnicas hidropónicas e aeropónicas (baseadas no aire) como alternativas ao cultivo tradicional baseado no solo. Estas técnicas teñen o potencial de permitir a produción de cultivos a gran escala para a futura exploración espacial.

Ademais, as investigacións do VEG-03 implicaron o cultivo de varias hortalizas, incluíndo Extra Dwarf Pak Choi, Mostaza Amara e Leituga romana vermella. Durante o experimento, o astronauta da NASA Mike Hopkins levou a cabo o primeiro transplante de plantas no espazo, transferindo brotes saudables dunha almofada de plantas a outras con dificultades en Veggie. Este transplante exitoso presenta novas posibilidades para mellorar o crecemento das plantas en microgravidade e ampliar a variedade de cultivos que se poden cultivar no espazo.

Mentres a NASA continúa coas súas investigacións e experimentos, é evidente que o cultivo de plantas no espazo é unha solución prometedora para misións de longa duración. O coñecemento obtido destes esforzos axudará a dar forma ás tecnoloxías e métodos futuros para a produción de alimentos sostible no espazo, apoiando os ambiciosos obxectivos da axencia de exploración humana máis aló da Terra.

Fontes:

– NASA.gov (https://www.nasa.gov/)