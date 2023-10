Un estudo recente publicado en Nature destaca a crecente preocupación entre os astrónomos polo impacto das megaconstelacións na astronomía terrestre. As megaconstelacións, como Starlink de SpaceX, consisten en miles de satélites que proporcionan cobertura global de internet. Aínda que estas constelacións teñen os seus beneficios, tamén supoñen importantes desafíos para as observacións astronómicas.

O estudo centrouse en BlueWalker3, un prototipo de satélite da megaconstelación BlueWalker de AST SpaceMobile. Os científicos construíron un sensor terrestre para medir o brillo do satélite con precisión. Descubriron que BlueWalker3 tiña unha clasificación de brillo de 0.4, que está no lado máis brillante dos obxectos do ceo nocturno, case tan brillante como as estrelas máis brillantes. Isto supón unha ameaza importante para a astronomía terrestre xa que un gran número de satélites brillantes poden obstruír as observacións.

SpaceX, como un dos operadores de satélites responsables, tomou medidas para solucionar este problema. Fixeron esforzos para escurecer os seus satélites e minimizar a reflexión da luz solar. Non obstante, as horas posteriores ao ocaso e antes do amencer seguen sendo críticas, xa que os satélites poden aparecer especialmente brillantes durante estes tempos.

A proliferación de megaconstelacións de satélites, con SpaceX lanzando uns 4,000 novos satélites Starlink cada mes, é unha preocupación crecente. Outras compañías, incluíndo OneWeb e Amazon, tamén están a planear implantar as súas propias megaconstelacións. O gran número de satélites no ceo pode ter un profundo impacto na astronomía terrestre.

Os rastros de luz solar reflectidos por estas megaconstelacións poden interferir coas imaxes tomadas por observatorios terrestres como o Observatorio Vera C Rubin en Chile. Esta interferencia fai que sexa un reto para os astrónomos realizar investigacións e realizar enquisas que impliquen buscar obxectos astronómicos que cambien de posición ou luminosidade.

Os astrónomos piden cada vez máis medidas para mitigar o impacto das megaconstelacións na astronomía terrestre. Aínda que os esforzos para minimizar os detritos espaciais, como os realizados pola Organización de Investigación Espacial India (ISRO), son encomiables, hai que facer máis para abordar as preocupacións específicas que presentan as megaconstelacións.

En conclusión, as megaconstelacións revolucionaron a conectividade global, pero non se pode pasar por alto o seu impacto na astronomía terrestre. O brillo e o gran número de satélites destas constelacións teñen o potencial de perturbar significativamente as observacións astronómicas. Unha maior colaboración entre os operadores de satélites e os astrónomos é esencial para atopar solucións que permitan que ambas industrias prosperen, minimizando a súa interferencia mutua.

